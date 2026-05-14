【ライブレポート】ミーマイナー1st EP『部屋とガラクタと私』発売日にデビュー記念イベントを開催！満員のファンが祝福

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ミーマイナーが、5月13日に1st EP『部屋とガラクタと私』をソニー・ミュージックレーベルズ内gr8!recordsよりリリースし、メジャーデビューを果たした。

■「部屋とガラクタと私」の初披露時のライブ映像もYoutubeでサプライズ公開

ミーマイナーは、2024年9月に美咲（Vo＆Gu）とさすけ（Ba）を中心に結成。インディーズ期からサポートとして活動してきたわたさん（Gu）、葵（Dr）が2026年3月に正式加入し、現体制の4人組ロックバンドとなった。

SNSやサブスクを中心に「ささくれハート」「ワンルームナイト」などの楽曲が話題を呼び、特に「ささくれハート」はTikTokで“踊ってみた”動画が多数投稿されるなど、若い世代を中心に支持を集めている。

メジャーデビュー作となる1st EPには、TVアニメ『ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話』のエンディングテーマ「部屋とガラクタと私」をはじめ、ファン人気の高い楽曲や、新曲バラードの「サンドウィッチ」などが収録。メンバー自身が“最高傑作”と語る意欲作に仕上がった。

デビュー当日には、タワーレコード渋谷店B1F CUTUP STUDIOにて観覧無料のリリースイベントを開催。満員のファンが祝福に駆けつけるなか、1stEP収録曲6曲に加え、リクエストによる3曲を含む全9曲を披露し、会場は熱気に包まれた。

さらにライブ終わりには、メジャーデビューを祝う特製ケーキが登場。会場からは大きな拍手と歓声が沸き起こり、記念すべき日にふさわしい温かなムードに包まれた。

発売日より、全国各地のCDショップではミーマイナーのメジャーデビューを祝うパネル展をはじめとした豪華な店頭展開がスタート。さらに、TVやラジオ局でのパワープレイ・ヘビーローテーションも30局以上に広がり、注目度は一段と高まっている。

また、メジャーデビュー発表と「部屋とガラクタと私」の初披露が行われた2ndワンマンライブ『終わりと始まり』のライブ映像もYoutubeでサプライズ公開され、ファンとともに祝う特別な一日となった。

■【画像】ミーマイナー、デビュー当日のリリースイベントの模様

■【動画】「部屋とガラクタと私」ライブ映像

■【動画】「部屋とガラクタと私」MV

■リリース情報

2026.05.13 ON SALE

EP『部屋とガラクタと私』

■関連リンク

『ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話』番組サイト

https://ponsuka.com/

ミーマイナー OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/MEminor/

■【画像】ミーマイナー アーティスト写真、『部屋とガラクタと私』各種ジャケット 他