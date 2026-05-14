シンガー・ソングライターの藤原さくら（30）が14日までにインスタグラムのストーリーズを更新。アニメ「ルパン三世」や映画「犬神家の一族」の音楽などで知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんの訃報を受け、追悼した。

藤原は大野さんのコンサートにゲストボーカルとして出演した際の映像も収録された22年発売のBlu−rayを紹介し「分け隔てなくたくさん音楽の話をしてくださった大野雄二さん ルパンコンサートのアンコール ステージに一人残ってこの曲を弾く後ろ姿があまりにも美しくて、ずっと忘れられない。青く燃える炎のような演奏だった」としのんだ。

続けて「頂いたたくさんの宝物を胸に 私もずっと音楽を続けていきます」と思いをつづり、「心よりご冥福をお祈りします」と悼んだ。

大野さんの所属事務所は13日、公式サイトを更新。「弊社所属作曲家ジャズピアニストの大野雄二が 2026年5月4日老衰のため永眠いたしました。享年84歳でした」と発表し、「直前まで普段と変わらず過ごしており、就寝中に苦しむことなく安らかに旅立ちました」と伝えた。