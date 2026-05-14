タレントのスマイリーキクチが１３日、Ｘを更新。「ＳＮＳでの暴露が流行っているようで」と切り出し「僕も誰にも言ってないことが１つある」と、ある芸人の先輩との思い出を“暴露”した。

スマイリーキクチは以前、事件に関与しているなどのデマをＳＮＳで流布される被害に遭っていたが「誹謗中傷されて警察が捜査中の頃です。他事務所の先輩を思い出したんです」と切り出した。

「その先輩はネットで殺害予告をされて事件になった経験があるので、ライブ終わりのエレベーターで相談したんですよ」。すると「すぐ次の仕事で移動しなくちゃいけないのに、めちゃめちゃ親身になってくれて、マネージャーさんが『○○さん！早く行かないと！』って焦って言っているのに『いいんだよ、田中にやらせとけよ』って。無視していろいろ教えてくれて。最後に『彼女とかいるんだろ、逆恨みに気を付けろよ』って。本当に優しい人だって思った」とその先輩芸人の優しさを“暴露”した。

そしてこの投稿の最後に「お誕生日おめでとうございます」と祝福した。

この先輩芸人の名前は明かしていないが「田中にやらせとけよ」という言葉と、１３日が誕生日というヒントで、リプ欄には「爆笑問題のラジオを聞くようになって本当は優しい人なんだと気付きました」「田中にやらせとけなんて言いそうなの、あの人しかいないっじゃん」「今週の爆笑問題カーボーイもめちゃくちゃ優しいから聞いて欲しい…」「ぴーちゃんほんと優しいよな」「太田さん、情のある人なんですね」などの声が寄せられていた。