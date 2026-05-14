高級シャンパン万引きで男逮捕…760点・300万円相当売りさばき店情報1078件をメモに記録　「正直覚えていません」　東京・足立区

東京・足立区のスーパーで高級シャンパンを盗んだ疑いで男が逮捕された。男はカートに積んだ商品の上に自分のカバンを置いて目隠しに使う手口で犯行に及んでいた。300万円相当を買い取り業者で売りさばき、万引きしたとみられる店1078件などの記録が発見されている。

カートにカバンを置いて目隠し…電話するふりして店外へ

13日、カメラが捉えたのは、重たい足取りで東京・竹の塚署から姿を現した男。

高級シャンパンなどの万引きを繰り返したとして逮捕された遠藤凌容疑者だ。1月、東京・足立区のスーパーでシャンパン12本を盗んだ疑いが持たれている。

遠藤容疑者はスーパーのカートに商品を積み込むと、その上に自分のカバンを置いて目隠しに使った。

メモに万引きしたとみられる店の情報が1078件

そして、電話をしているように装って店から出ていったという。

取り調べに対して「この店で万引きしたのかどうか、正直覚えていません」と容疑を否認している。

これまでにシャンパンなど760点、300万円相当を都内の買い取り業者で売りさばいたというが、実は記録が残されていた。

本人の書き残したメモには、万引きしたとみられる店の情報が1078件書かれていたことから、警視庁は余罪があるとみて捜査を続けている。

（「イット！」5月13日放送より）