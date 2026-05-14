本拠地ジャイアンツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が13日（日本時間14日）、本拠地ジャイアンツ戦に先発登板する。試合前、球場にはかつての「センパイ」の姿があった。引退から2か月、転身を遂げたことを米記者が報じている。

試合開始の約3時間前、米紙「ロサンゼルス・タイムズ」のドジャース番マディー・リー記者が自身のXで、「ジェイソン・ヘイワードがドジャースのフロントオフィスにスペシャルアシスタントとして加入する。彼は今日ドジャー・スタジアムにいる」と伝えた。

黒いポロシャツに白いキャップを被りサングラスをかけたヘイワード氏。今年3月に現役引退を表明していた。現役時代はカブスなどでプレーし、5度のゴールドグラブ賞に輝いた名手。ドジャース時代には、2024年春季キャンプで大谷から「センパイ」と呼ばれたエピソードも米メディアに明かしていた。

多くのファンから愛されたヘイワード氏の帰還に、ネット上では「素晴らしいニュースだ」「これでスランプ終了だ」「最高じゃん」「おかえり！」などの声が上がっていた。

試合前、デーブ・ロバーツ監督は会見でヘイワード氏について問われ「彼が組織に戻ってきてくれてとても興奮している」とし、「傘下チームでも仕事をする予定だと聞いている」と明かしていた。



（THE ANSWER編集部）