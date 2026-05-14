◆米大リーグ ブレーブス―カブス（１３日、米ジョージア州アトランタ＝トゥルイストパーク）

カブスの今永昇太投手が１３日（日本時間１４日）、敵地のブレーブス戦で今季９度目の先発登板。７回まで１失点と好投し、今季３度目のハイクオリティースタート（ＨＱＳ、７回で自責点２以下）を達成した。５月３先発すべてでクオリティースタート（ＱＳ、６回で自責点３以下）も記録した。１―１の８回先頭で内野安打を許して交代し、日本人投手トップの５勝目はならなかった。２番手マトンが１死一、二塁から適時二塁打を打たれ、今永に２失点目が記録され、敗戦投手の対象となった。

２回まで３者凡退３奪三振で上々の立ち上がりを見せた。３回１死一、二塁では遊ゴロ併殺で切り抜けた。４回先頭打者のボールドウィンに対し、外角低めに外れるスイーパーをすくい打たれ、左中間へソロ弾を被弾、先取点を許した。その後１死からオルソンに安打を打たれたが、ライリーを遊ゴロ併殺にしとめ、１失点でしのいだ。

１点を追うカブスは５回１死一、二塁からホーナーが適時打を放って同点とした。援護をもらった今永はその裏を打者３人で退けた。６回も無失点で耐え、ＱＳを達成した。今永は２日のダイヤモンドバックス戦で７回無失点、７日のレッズ戦で６回１失点と好投しており、５月の全３登板でＱＳとなった。味方の援護を待ちながら７回も続投して３者凡退とし、ＨＱＳもクリアした。

今永のＨＱＳは４月２１日のフィリーズ戦（７回１失点）、５月２日のダイヤモンドバックス戦（７回無失点）に続いて今季３度目だった。７回０／３で５安打２失点無四球６奪三振で、防御率は２・３２になった。９６球を投げ６４球がストライクだった。

鈴木誠也外野手は「５番・右翼」でスタメン出場し、２回１死の第１打席は左飛。４回は１死一、二塁で第２打席を迎えたが、曲がって内角に入ってくるブレーブス先発リッチーのカーブに手が出ず見逃し三振に倒れた。６回１死の第３打席は三ゴロだった。同点の８回２死一、二塁では空振り三振に倒れ、今永を援護できなかった。