ニュージーランド代表にクリス・ウッド、マイケル・ウッドら26人

北中米共催ワールドカップ（W杯）に出場するニュージーランド代表がメンバーを発表した。

中心選手のFWクリス・ウッドら26人がベルギーらが入るグループGでの戦いに臨む。

今大会から出場チームが48チームに拡大され、オセアニア予選はトップになったチームが大陸間プレーオフ進出から本大会へのストレートイン獲得に出場への道が緩和された。その権利を得たニュージーランドは、4大会ぶりの出場を決めている。

発表されたメンバー内での中心選手は17歳から代表に名を連ねてきたイングランド1部プレミアリーグのノッティンガム・フォレストに所属するFWクリス・ウッドで、34歳のストライカーは南アフリカW杯に続く自身2度目のW杯に挑む。

また、京都サンガF.C.、ヴァンフォーレ甲府でプレーしたGKマイケル・ウッドも選出。FIFAランキング85位のニュージーランドは、グループGでベルギー（9位）、エジプト（29位）、イラン（21位）との対戦。3回目の出場で初勝利を挙げることができるか。（FOOTBALL ZONE編集部）