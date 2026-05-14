〈「ハッキリ言います。私は無罪です」…Netflix『地面師たち』綾野剛のモデルが獄中から送ってきた“衝撃の手紙”〉から続く

積水ハウスから騙し取った55億5000万円は、いったい誰の懐に消えたのか。裁判でも捜査でも解明されなかった“最大の謎”について、Netflixドラマ『地面師たち』のモデルとなった男、カミンスカス操が獄中から語り始めた。そして、「逃げ切った男」の存在が浮かび上がる。

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積水ハウス事件の知られざる“その後”を『地面師vs.地面師 詐欺師たちの騙し合い』（講談社）より抜粋して紹介する。（全4回の2回目）



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消えた55億5000万円はどこへ？

2024年4月に初めて手紙が届いてから1年あまりが経っていた。この間、カミンスカス操から届いた手紙は18通にのぼっている。2025年4月22日付18通目の手紙は私を持ちあげるようなことを書いてきた。

〈さすがノンフィクション作家ですね。金の話を最後に聞いて来るとは！ 一番核心の部分じゃないですか〉

地面師たちが積水ハウスから騙し取った55億5000万円がどこへ消えたのか。それは事件の核心であるが、たしかに警視庁の捜査や裁判でも明らかになっていない。カミンスカスをはじめ起訴された地面師10人の刑が確定している。しかし、その犯人のうち誰がどこに金を隠し持っているのか、他の地面師事件と同じく、そこはわからない。カミンスカス自身は一貫して積水事件で受け取った報酬は1億円だけだと言い張り、捜査当局もそこを突き崩せてはいない。それもあり、本人は冤罪を訴えているのであろう。

その一方で、事件後新たに浮かんだ事実もある。海喜館の売買仮契約から3ヵ月後、カミンスカスは都内のタワーマンションを購入していた。少なくともそのマンション代だけで優に1億円を超えるはずだ。仮契約に漕ぎつけたときの紹介手数料として受け取った1億円についてカミンスカスは、手紙の交信を通じて地上げの世界の兄貴分だった土井淑雄に3000万円、地面師グループの一員として逮捕された三木勝博にも4000万円を貸し付けたと言い放ってきた。半面、届いた18通目の手紙では、犯行直後に話題になったフィリピンパブなどでの豪遊ぶりについてこう嘯く。

〈もう1億円受け取る予定だったので、ちょっと調子に乗って遊んでしまいました〉

そして手紙は余裕綽々に次のように結んでいた。

〈森さんが私をどう見たのか楽しみに待ってます〉

事件の裏で「逃げ切った大物地面師」がいた

17人もの逮捕者を出した犯行グループの人間模様は、複雑怪奇というほかない。警視庁捜査二課の事情聴取においてカミンスカス自身は、もっぱら土井に誘われて取引に加わったと供述してきた。兄のように慕ってきた土井は、カミンスカスと同じく事件で懲役11年の実刑判決が確定している。一方、北田文明を取り逃がした、と地団太を踏む捜査幹部も少なからずいる。ほとんど報じられていないが、大物地面師の一人に数えられる北田は、積水ハウス事件で真っ先に海喜館の情報を入手していた。

「五反田の旅館女将はかなり重い癌のようだ」

内田マイクや土井淑雄にそう伝えているのが北田だ。2020年5月29日の土井の一審判決要旨では、わずかに北田の動きに触れている。

〈被告人（土井）は、平成28（2016）年11月頃、北田に頼んで、メールで本件不動産の公図及び登記情報といった資料の送付を受けた〉

つまり事件の仕掛け人でもあったのである。その北田について、カミンスカスの手紙はこう書いている。

〈北田は、土井の事務所にデスクをかまえていて、土井と同格の様に思われた。（中略）北田は積水の物件では、土井と内田の橋渡しをした事と、騙した金を現金化するのを手伝った〉（2024年8月26日付書簡）

それゆえ警視庁も北田を首謀者の一人だと睨んで逮捕した。だが結局、当人は不起訴処分に終わっている。

〈Netflix『地面師たち』では“殺害”されたなりすまし犯…現実の地面師たちが選んだ「もう一つの消し方」〈綾野剛が演じた男のモデルが告白〉〉へ続く

（森 功）