グランド ハイアット 東京から、イタリアンのアフタヌーンティーが初登場。伝統的なイタリア菓子や本格イタリアンのセイボリーも
◆グランド ハイアット 東京から、イタリアンのアフタヌーンティーが初登場。伝統的なイタリア菓子や本格イタリアンのセイボリーも
グランド ハイアット 東京のイタリアン カフェ「フィオレンティーナ」にて、2026年6月1日（月）より、ホテル初となる「イタリアン メレンダ アフタヌーンティー」が登場。
今回のアフタヌーンティーは、イタリアの午後に親しまれている軽食文化“Merenda（メレンダ）”をイメージ。パティシエたちが贈る洗練されたスイーツと、イタリアンのシェフによる本格的なセイボリーをおともに、優雅でリラックスしたひとときが楽しめる。
この記事の要約レポート
・グランド ハイアット 東京のイタリアン カフェ「フィオレンティーナ」に、2026年6月1日（月）より「イタリアン メレンダ アフタヌーンティー」が登場
・イタリアの午後の軽食文化“Merenda（メレンダ）”をイメージした、初登場のアフタヌーンティー
・ティラミスやカンノーリなど、イタリアの伝統的なスイーツが勢揃い
・8月31日（月）までの期間限定で、シチリア産レモンやマンゴーを使ったスイーツも
・セイボリーはイタリアンのシェフが手がける本格的なメニューが並ぶ
・イタリアの伝統的なブレッド「パンドーロ」もいただける
ティラミスやカンノーリなど本場のクラシックスイーツにときめく
スイーツには、エスプレッソをしっかりと効かせた「ティラミス」や、アマレットの芳醇な香りが漂う焼き菓子「アマレッティ」、サクッとした生地にカスタードクリームを詰めたシチリア名物「サマーフルーツ カンノーリ」など、イタリアの伝統的な味が勢揃い。
さらに、8月31日（月）までの期間限定で、シチリア産レモンが爽やかな「レモン リコッタチーズ ムース」や、マンゴーとパッションフルーツを合わせたなめらかな口どけの「パンナコッタ トロピカルソース」、暑い季節にうれしい「レモンシャーベット」もラインナップ。多彩なイタリア菓子の魅力を、存分に味わい尽くして。
イタリアンのシェフが手がけるこだわりのセイボリー
セイボリーには、プロシュートをあしらったタルトや、ブラータチーズにトマト、ジェノベーゼソースを合わせたイタリアンサンドイッチ、7〜8時間かけて丁寧に燻製する自家製スモークサーモンとリコッタチーズを重ねた風味豊かなブリオッシュなど、本格的なメニューが並ぶ。
併設するペストリーブティックの自家製ブレッドも取り入れた、「フィオレンティーナ」ならではのこだわりが詰まったメニューの数々をお楽しみに。
スコーンの代わりに楽しむ黄金色の伝統ブレッド「パンドーロ」
こちらのアフタヌーンティーでは、定番のスコーンに代わって、イタリアの伝統的なブレッド「パンドーロ」がいただけるのがうれしい。卵とバターをたっぷり使い、美しい黄金色に焼きあげられたパンドーロは、しっとりリッチな味わい。トロピカルな風味の「マンゴー＆パイナップル パンドーロ」と「プレーン パンドーロ」の2種類を、まろやかなマスカルポーネチーズや、シチリア産のオレンジジャムをお好みで添えて召し上がれ。
大きな窓から陽光が降り注ぐ店内や、開放的なテラス席で、まるでイタリアで過ごしているかのような優雅なティータイムを。
◆アフタヌーンティーの会場は？
六本木の一流ホテルでリッチなイタリアンを堪能
グランド ハイアット 東京のロビーフロアにある、モダンなイタリアン カフェ「フィオレンティーナ」。季節の食材とイタリアの伝統を組み合わせたイタリアンが味わえる。一流ホテルならではのホスピタリティと開放的な空間で、六本木で過ごす優雅なひとときを楽しんで。
グランド ハイアット 東京のイタリアン カフェ「フィオレンティーナ」にて、2026年6月1日（月）より、ホテル初となる「イタリアン メレンダ アフタヌーンティー」が登場。
今回のアフタヌーンティーは、イタリアの午後に親しまれている軽食文化“Merenda（メレンダ）”をイメージ。パティシエたちが贈る洗練されたスイーツと、イタリアンのシェフによる本格的なセイボリーをおともに、優雅でリラックスしたひとときが楽しめる。
・グランド ハイアット 東京のイタリアン カフェ「フィオレンティーナ」に、2026年6月1日（月）より「イタリアン メレンダ アフタヌーンティー」が登場
・イタリアの午後の軽食文化“Merenda（メレンダ）”をイメージした、初登場のアフタヌーンティー
・ティラミスやカンノーリなど、イタリアの伝統的なスイーツが勢揃い
・8月31日（月）までの期間限定で、シチリア産レモンやマンゴーを使ったスイーツも
・セイボリーはイタリアンのシェフが手がける本格的なメニューが並ぶ
・イタリアの伝統的なブレッド「パンドーロ」もいただける
ティラミスやカンノーリなど本場のクラシックスイーツにときめく
スイーツには、エスプレッソをしっかりと効かせた「ティラミス」や、アマレットの芳醇な香りが漂う焼き菓子「アマレッティ」、サクッとした生地にカスタードクリームを詰めたシチリア名物「サマーフルーツ カンノーリ」など、イタリアの伝統的な味が勢揃い。
さらに、8月31日（月）までの期間限定で、シチリア産レモンが爽やかな「レモン リコッタチーズ ムース」や、マンゴーとパッションフルーツを合わせたなめらかな口どけの「パンナコッタ トロピカルソース」、暑い季節にうれしい「レモンシャーベット」もラインナップ。多彩なイタリア菓子の魅力を、存分に味わい尽くして。
イタリアンのシェフが手がけるこだわりのセイボリー
セイボリーには、プロシュートをあしらったタルトや、ブラータチーズにトマト、ジェノベーゼソースを合わせたイタリアンサンドイッチ、7〜8時間かけて丁寧に燻製する自家製スモークサーモンとリコッタチーズを重ねた風味豊かなブリオッシュなど、本格的なメニューが並ぶ。
併設するペストリーブティックの自家製ブレッドも取り入れた、「フィオレンティーナ」ならではのこだわりが詰まったメニューの数々をお楽しみに。
スコーンの代わりに楽しむ黄金色の伝統ブレッド「パンドーロ」
こちらのアフタヌーンティーでは、定番のスコーンに代わって、イタリアの伝統的なブレッド「パンドーロ」がいただけるのがうれしい。卵とバターをたっぷり使い、美しい黄金色に焼きあげられたパンドーロは、しっとりリッチな味わい。トロピカルな風味の「マンゴー＆パイナップル パンドーロ」と「プレーン パンドーロ」の2種類を、まろやかなマスカルポーネチーズや、シチリア産のオレンジジャムをお好みで添えて召し上がれ。
大きな窓から陽光が降り注ぐ店内や、開放的なテラス席で、まるでイタリアで過ごしているかのような優雅なティータイムを。
◆アフタヌーンティーの会場は？
六本木の一流ホテルでリッチなイタリアンを堪能
グランド ハイアット 東京のロビーフロアにある、モダンなイタリアン カフェ「フィオレンティーナ」。季節の食材とイタリアの伝統を組み合わせたイタリアンが味わえる。一流ホテルならではのホスピタリティと開放的な空間で、六本木で過ごす優雅なひとときを楽しんで。