◇ア・リーグ ブルージェイズ ― レイズ（2026年5月13日 トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が13日（日本時間14日）、本拠でのレイズ戦に「4番・三塁」で先発。3試合ぶりの打点をマークした。

0―1で迎えた8回無死満塁の第4打席で、レイズ5番手ベーカーから左翼へ犠飛を放った。初球の真ん中へ入ったチェンジアップを捉え、鋭いライナーはフェンス手前でキャッチされたものの、三塁走者が還って1―1の同点に追いついた。

2回先頭打者の第1打席は四球。2ボールから高めに浮いたスイーパーが相手のABSチャレンジでストライク判定に覆ったものの、フルカウントから低めのスイーパーを見極めて一塁へ歩いた。4回無死一塁の第2打席は二ゴロ併殺、6回1死走者なしの第3打席は中飛に倒れていた。

4回の守備では先頭打者のレイズ1番・シンプソンの三塁線寄りの強烈なゴロを横っ飛びで好捕。素早く起き上がり一塁へ送球してアウトにする美技を披露し、思わず笑みをこぼした。

岡本は5日（同6日）の敵地レイズ戦で先制10号ソロ。日本人右打者のメジャー1年目の2桁本塁打は22年のカブス・鈴木誠也（14本）以来となった。この試合を含めて5月は10戦連続安打を記録していたが、前日12日（同13日）のレイズ戦は4打数無安打に終わり、チームも3連敗を喫していた。