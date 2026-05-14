◇ナ・リーグ カブス―ブレーブス（2026年5月13日 アトランタ）

カブスの今永昇太投手（32）が13日（日本時間14日）、敵地でのブレーブス戦に先発。7回0/3を5安打2失点と好投したが、打線の援護に恵まれず、5勝目はならなかった。

試合前の時点でメジャートップのチーム打率.272、233得点を記録する強力なブレーブス打線に真っ向勝負を挑み、力と技で封じた。初回、先頭のデュボンをスプリットで三ゴロに打ち取ると、2番・ボールドウィンは高めスイーパーで、続くアルビーズはフルカウントから91.8マイル（約147.7キロ）直球で、ともに空振り三振。完璧な立ち上がりを見せた。

2回はわずか9球で3者凡退。3回は1死から連打を浴びたが、1番・デュボンを90.3マイルのシンカー（約145.3キロ）で遊ゴロ併殺に仕留めて、ピンチを脱出。胸を張ってベンチへと引き揚げた。

4回無死、ボールドウィンに低めスライダーを捉えられ、左中間への先制ソロ本塁打を許した。打線が低調な中、避けたかった先の失点。それでも今永は粘り強く相手に立ち向かった。直後の攻撃で味方が同点に追いつくとペースは加速する。5回以降、3イニング連続で3者凡退。今季初の無四球とテンポよく投げ続け、7回までで要した球数は91だった。

8回、先頭のハリスを二塁内野安打で出塁させた時点で降板。打線の援護に恵まれず、5勝目はならなかったが、確実に試合をつくり、チームが勝つ可能性を高めた。

登板を重ねるごとに調子を上げてきた。4試合目の登板となった4月15日（同16日）フィリーズ戦で、6回1失点の好投で今季初勝利をマーク。そこから順調に白星を積み上げ、試合前の時点でチームトップタイの4勝をマーク。ナ・リーグ中地区首位に立つチームの先発陣で存在感を放っている。