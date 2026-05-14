元貴景勝・湊川親方、優勝額バックに“激変”姿「同じ人物とは思えません…」「ふくらはぎは現役ですね」
大相撲の元貴景勝・湊川親方が14日までに更新された湊川部屋の公式インスタグラムに登場。現役時代から激変した姿を公開した。
【写真】「同じ人物とは思えません…」優勝額バックに“激変”姿を披露した元貴景勝・湊川親方
「現役時代トレーニング指導いただいた山本義徳先生に稽古見ていただきました」とつづり、山本義徳氏との2ショットをアップした湊川親方。昨年出演した番組で湊川親方は現役時代の165キロから50キロ減量したと明かしていた。今回、アップした写真では、2人の後ろに現役時代の優勝額が掲げられていた。
湊川親方は続けて「元々稽古時間の短時間効率は先生から教わった事であり、怪我のリスクをさげるため実践させていただいております。今後とも、相撲本来の稽古を大事にしながらも、先生トレーニング理論を取り入れていきたいと思います」とつづった。
この投稿に「ふくらはぎは現役ですね」「若い！」「えー!!あ、あの貴景勝なの？」「同じ人物とは思えません…」といった声が寄せられた。
【写真】「同じ人物とは思えません…」優勝額バックに“激変”姿を披露した元貴景勝・湊川親方
「現役時代トレーニング指導いただいた山本義徳先生に稽古見ていただきました」とつづり、山本義徳氏との2ショットをアップした湊川親方。昨年出演した番組で湊川親方は現役時代の165キロから50キロ減量したと明かしていた。今回、アップした写真では、2人の後ろに現役時代の優勝額が掲げられていた。
この投稿に「ふくらはぎは現役ですね」「若い！」「えー!!あ、あの貴景勝なの？」「同じ人物とは思えません…」といった声が寄せられた。