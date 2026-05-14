自転車の交通違反に反則金を科す「青切符」制度を巡り、警察庁は１４日、４月１日の導入から１か月間の交付件数が全国で２１４７件（暫定値）に上ったと発表した。

「一時不停止」と「ながらスマホ」が交付理由の７割を占めており、交通ルールの周知を進める。

青切符制度は１６歳以上による１１３種類の違反が対象となっている。警察庁によると、違反別では、「一時不停止」が最も多く８４６件（４０％）。走行中にスマートフォンを使う「ながらスマホ」が７１３件（３３％）で、「信号無視」２９８件（１４％）、「遮断踏切への立ち入り」１５６件（７％）と続いた。

都道府県別では、東京が最多の５０１件で、大阪２６７件、愛知２５７件、埼玉２２３件、京都１５８件などとなった。交付理由は東京の５割、愛知の７割が一時不停止で、大阪は信号無視が４割を占めた。

秋田、山形、三重、徳島、長崎、熊本、沖縄の７県は４月中、青切符の交付が１件もなく、取り締まりには地域差もみられる。

警察官が自転車の違反を是正する「指導・警告」は４月中、全国で１３万５８５５件に上り、前年同期から３割増えた。一方、酒酔い運転など重大な違反に交付される刑事手続きの「赤切符」を含めた自転車の摘発は計２９８０件で、前年同期の４割減だった。

警察官に指導・警告を受けた人の多くが違反行為を是正しているとみられ、制度導入により、自転車の悪質な交通違反が減少している可能性がある。

自転車の交通取り締まりは、警察署が指定する重点地区などで、朝の通勤・通学時間帯や日没前後を中心に行われている。同庁の担当者は「交通ルールを周知徹底し、適切に制度を運用することで事故防止に努める」としている。