発達障害の種類によって社会性の現れ方は大きく異なる。理解しておきたい自閉スペクトラム症の４つのタイプとは？【心と行動がよくわかる 図解 発達障害の話】

発達障害の種類によって社会性の現れ方は大きく異なる。理解しておきたい自閉スペクトラム症の４つのタイプとは

同じ診断名でも特性はさまざま

発達障害の人の社会性の現れ方は、特性によって大きく異なります。たとえば、「自閉スペクトラム症（ＡＳＤ）」には「孤立型」「受動型」「積極奇異型」「尊大型」という４つのタイプがあります。

孤立型は、人と関わらないことで安心するタイプで、周囲の人に対する関心が薄く、逆に警戒することさえあります。そのため他人がいないかのように振る舞い、視線を合わせず、親愛の情も示しません。

受動型は、人とは関わることはできますが、積極性はないタイプです。誘われれば一緒に行動しますが、主体的に自分から誘うことはありません。従順で命令に従いやすく、嫌なことでも受け入れてしまうのも特徴です。

積極奇異型は、積極的に人と関わろうとしますが、やたらと距離感が近く一方的で、馴れ馴れしいタイプです。また、相手や状況を考えずに一方的に話す、自分の話したいことのみ話すという特徴があります。いわゆる「空気が読めない人」で、迷惑に思われていることに気がつきません。

尊大型は、他人を見下す態度で接するタイプです。自分の主張をふりかざし、こだわりを押しつけ、強圧的な態度で従わせようとします。

自閉スペクトラム症ひとつとっても、これほど大きな差が存在するわけです。さらに、特性の現れ方は個人差も大きいため、強く現れる人もいれば、弱く現れる人もいますので、特性は千差万別で人それぞれであることを理解しておきましょう。

【出典】『心と行動がよくわかる 図解 発達障害の話』

監修：湯汲英史(ゆくみえいし) 日本文芸社刊

監修者プロフィール

公認心理師・精神保健福祉士・言語聴覚士。早稲田大学第一文学部心理学専攻卒。現在、公益社団法人発達協会常務理事、早稲田大学非常勤講師、練馬区保育園巡回指導員などを務める。 著書に『0歳～6歳 子どもの発達とレジリエンス保育の本―子どもの「立ち直る力」を育てる』(学研プラス)、『子どもが伸びる関わりことば26―発達が気になる子へのことばかけ』(鈴木出版)、『ことばの力を伸ばす考え方・教え方 ―話す前から一・二語文まで― 』(明石書店)など多数。