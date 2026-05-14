認知症の人は1日中探し物をして誰かに怒ってしまう…負のモヤモヤが充満する世界とは？【認知症の人に寄り添う・伝わる言葉かけ＆接し方】

認知症の人は1日中探し物をして誰かに怒ってしまう…負のモヤモヤが充満する世界とは

認知症状からくる不安や混乱で負のモヤモヤが充満する世界

○エピソード

認知症のある母は、1日中ごそごそ何かを探しています。探し疲れた頃、「あなたが盗んだんでしょう？」と大声で責められます。後に、別の場所に置き忘れていた物が出てきても、本人はどこ吹く風です。

【あるある行動】1日中物を探し、最後は家族を責める

認知症のある人は多かれ少なかれ、大切な物や人がどんどん目の前からなくなっていくという、不思議な体験をしているようです。さらに、自信喪失、他社に対する不信感、喪失感など、複雑な心境で暮らしている人もいます。

例えば、居間に置いた大切な物が見あたらなくても、認知症のある人は、「何をしたらよいか」「何を尋ねたらよいか」がわからず、解決できないモヤモヤが残ります。それが続けば、不安や焦燥感が増します。「また失くしたの？」などという他者の言葉により「軽い怒り」に変化したり、「ここに置いたはず。誰かが盗った」という被害者意識が生まれ、自分を守る言動をとることがあります。

はじめは認知症の世界の不思議な体験だっただけなのに、徐々に負の気持ちに変化し、「本人の気持ち」と「周りの環境（人の対応を含む）」との間に生じた”ズレ”で負の気持ちが変化し、怒りや被害妄想などの行動に現れます。

この状態は、周囲の人たちの言葉かけや、環境の改善を含め接し方を変えた方がよい、変えなければならないというサインです。これに早めに気づき、対応を変えれば、本人も周囲も困るBPSD（心理・行動障害）に発展しにくいのです。

認知症のある方への言葉かけや接し方の原則は、「本人の行動の目的や言葉を否定しない」ことです。第2章で、具体的な方法を見ていきましょう。

○もしあなたがこの世界にいたら？

簡単なミスをしたとき、「こんなはずはない」と受け止められないときはありませんか？さらに「あなたのせいでしょ」と言われたら、不安や不信感が強まらないでしょうか？

【出典】『認知症の人に寄り添う・伝わる言葉かけ＆接し方』著：山川淳司 椎名淳一 加藤史子