スクリンは急反騰し新高値、旺盛なＷＦＥ投資取り込み今期は営業益２２％増を計画

ＳＣＲＥＥＮホールディングス<7735.T>は急反騰し、上場来高値を更新した。１３日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は７２５０億円（前期比１９．７％増）、営業利益は１５００億円（同２２．４％増）とした。年間配当予想は中間６０円・期末１１５円の合計１７５円と２６年４月１日の１株につき２株の割合での株式分割後ベースで実質２８円５０銭の増配を見込んでおり、これらを好感した買いが集まっている。主力の半導体製造装置事業でＡＩ向けを中心とした旺盛な半導体前工程製造装置（ＷＦＥ）投資を確実に取り込む。



なお、２６年３月期は売上高が６０５７億４８００万円（前の期比３．１％減）、営業利益が１２２５億２２００万円（同９．７％減）だった。半導体製造装置事業で中国や米国向けの売り上げが前の期を下回り、減収減益での着地となった。



出所：MINKABU PRESS