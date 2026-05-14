ワイエイシイが急速人気化、今３月期営業２．５倍化予想で増配発表も株高を後押し

ワイエイシイホールディングス<6298.T>が急速人気化、一時１８％を超える急騰で１４４３円まで噴き上げる場面があった。半導体製造装置や液晶製造装置などメカトロニクス分野を深耕、パワーデバイスの製造工程で不可欠な独自のレーザービーム技術にも注目が集まっており、レーザービームを使った熱処理加工装置であるレーザーアニール装置の大型受注などが収益に貢献している。



そうしたなか、１３日取引終了後に発表した２７年３月期の業績予想は、期ずれ案件の計上効果も反映して営業利益段階で前期比２．５倍化となる３３億円を見込んでおり、これが株価を強く刺激した。更に、年間配当も前期実績から５円増配となる４５円を計画しており、配当利回りは時価換算で３．２％前後と高く、インカムゲイン評価の買いも誘導している。



出所：MINKABU PRESS