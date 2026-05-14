サイバーエージェント<4751.T>が大幅続伸している。１３日の取引終了後に発表した３月中間期連結決算が、売上高４７８５億８４００万円（前年同期比１３．６％増）、営業利益５２４億５９００万円（同７９．８％増）、純利益２７３億３６００万円（同７２．３％増）と大幅増収増益で着地したことが好感されている。



メディア＆ＩＰ事業で「ＡＢＥＭＡ」「ＷＩＮＴＩＣＫＥＴ」、アニメ＆ＩＰ事業などが重層的に売り上げを積み上げたほか、ゲーム事業で既存タイトルや海外展開が好調に推移した。また、ＡｂｅｍａＴＶの利益寄与なども利益押し上げに貢献した。



なお、２６年９月期通期業績予想は、第３四半期以降の見通しの精度を高めることが難しいとして、売上高８８００億円（前期比０．７％増）、営業利益５００億～６００億円（同３０．３％減～１６．３％減）、純利益２５０億～３００億円（同２１．１％減～５．３％減）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS