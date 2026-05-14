シンプレクス・ホールディングス<4373.T>はこのほど、売上収益１０００億円を目指す「Ｖｉｓｉｏｎ１０００」の達成時期を３０年３月期に明確化。営業利益の目標は２５０億～３００億円を掲げている。



２７年３月期の連結業績は、売上収益が前期比１９．３％増の７００億円、営業利益が同１９．３％増の１７２億円となる見通し。期末一括配当は前期比６円増配の２４円を計画している。今期は金融ソリューション（キャピタルマーケットと金融リテール）の安定的な成長を図るほか、戦略／ＤＸコンサルティングとエンタープライズＤＸについても引き続きグループシナジーの発揮を目指す構えだ。



足もとの株価は戻り歩調で、日足チャートでは２５日移動平均線と７５日移動平均線とのゴールデンクロスが実現。１月５日につけた年初来高値１０５８円奪回からの一段高を期待したい。（参）



出所：MINKABU PRESS