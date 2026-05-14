【ライブレポート 】&TEAM、4度目のツアー開幕！初の単独ドーム公演をLUNÉにサプライズ報告

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&TEAMが、5月13日に自身4度目となるコンサートツアー『2026 &TEAM CONCERT TOUR ‘BLAZE THE WAY’』の幕開けとなる初日公演をKアリーナ横浜で開催した。

公演内では、自身最大規模会場であるベルーナドーム（埼玉）でのアンコール公演決定がファンへサプライズ発表され、熱狂の一夜となった。

■「このためにずっと頑張ってきた」（TAKI）

割れんばかりの声援に包まれるなか、一匹狼のようにKがステージ前方に現れ、メンバーと合流すると群れとなった9人の公演が幕を開けた。オープニングステージでは、KR 1stミニアルバムのタイトル曲「Back to Life」をはじめ、「Lunatic」、そして「War Cry」と、さらに進化し強くなった&TEAMの姿をたたみかけるように披露し、冒頭から会場のボルテージを最高潮に引き上げた。

サブリーダーのFUMAは、「ツアー4回目になるということで緊張していましたが、LUNE（&TEAMのファンネーム、「E」はアキュートアクセント付きが正式表記）との思い出がたくさんある横浜でスタートを切ることができて嬉しいです」と、ツアー開幕への喜びを語った。

今回のツアーは、メンバーが選曲やパフォーマンス、演出に至るまでメンバー同士で話し合いを重ね、ひとつの作品として完成させることにこだわったという。その熱意を証明するように、ステージ初披露となる「Rush」のパフォーマンスをサプライズで披露。また、自身初のミリオンを達成した3rd SINGLEのタイトル曲「Go in Blind (月狼)」では、本楽曲のパフォーマンスポイントである目隠しをしながらこのツアーオリジナルのダンスブレイクを披露し会場の熱気を高めた。さらに、ミリオン3作目となる最新の3rd EP収録の「Bewitched」では、より強烈で洗練された魅力を放ち、髪や指の先まで意識されたパフォーマンスで会場中の目を釘付けにした。

また、「ホットライン」では、LUNEに楽しんでもらいたいというメンバーの願いから考案された一緒に歌えるパートが響き渡り、会場全体が声でひとつとなった。また、韓国デビュー作品の収録曲「MISMATCH」を韓国語で披露し、グローバルグループとしての成長も見せつけ、終盤では3度目のミリオンを達成した3rd EPのタイトル曲「We on Fire」を披露した。

アンコールが始まると、スクリーンに映像が流れていく。過去のツアーを振り返る映像と思いきや、突如アンコール公演を示唆するツアーロゴ、それに続いて日程、そして「BELLUNA DOME」の文字が現れ、9月5・6日にベルーナドームで本ツアーのアンコール公演が開催されることが明らかとなった。グループ結成時からの夢の一つであったドーム公演の決定に、会場からは地鳴りのような歓声が沸き起こった。

その興奮冷めやらないまま、EDM要素が加わった「Run Wild」ではメンバーがLUNEの近くまで駆け付け、一緒に踊る時間を楽しんだ。LUNEとメンバーによる「L.I.V.E free! Run Run wild!」という力強い掛け声が響き渡った。

最後のコメント内でTAKIはドーム公演決定について「最初聞いたとき、泣きそうだった。このためにずっと頑張ってきた。絶対後悔させない」と固い決意を語った。Kは、「LUNEとの約束を守りました。夢を抱いていた頃の気持ちを忘れず一つひとつ丁寧に努力していきたい。音楽に真摯なグループとして成長していく」とさらなる飛躍を約束した。

2025年には、日本と韓国でミリオンを達成し、自身念願の日本レコード大賞の受賞、そしてNHK紅白歌合戦に出場を果たすなど、2022年のデビューから一歩ずつ、着実にトップアーティストへの道を切り拓いてきた&TEAM。そして2026年、3作連続ミリオンという記録を携え、ついにその旅路は夢のドームステージへと到達した。あらたな挑戦の歩みを始めた9人から今後も目が離せない。

(c)YX LABELS

■【画像】&TEAM ライブ写真

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