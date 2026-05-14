14日10時現在の日経平均株価は前日比470.32円（0.74％）高の6万3742.43円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は684、値下がりは831、変わらずは44。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を314.97円押し上げている。次いでファナック <6954>が127.38円、東エレク <8035>が111.63円、ＴＤＫ <6762>が73.16円、イビデン <4062>が45.25円と続く。



マイナス寄与度は139.18円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ソニーＧ <6758>が34.53円、住友不 <8830>が28.69円、リクルート <6098>が23.83円、コナミＧ <9766>が23.13円と続いている。



業種別では33業種中15業種が値上がり。1位はガラス・土石で、以下、鉄鋼、電気機器、化学と続く。値下がり上位には不動産、建設、その他製品が並んでいる。



※10時0分11秒時点



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