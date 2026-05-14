自転車「青切符」4月中に全国で2147件　一時不停止が全体の4割、次に“ながら運転”　「指導警告票」は前年度月平均上回る

2026年4月から始まった自転車の交通違反に反則金を科す、いわゆる「青切符」制度で、導入後1カ月間で、全国で2147件の青切符が交付されたことが警察庁のまとめでわかりました。

警察庁によりますと、2026年4月に導入された自転車への青切符制度で、4月中に交付された件数は全国で2147件でした。

都道府県別では、東京都が501件で最も多く、次いで、大阪府が267件、愛知県が257件となっています。

違反別では、「一時不停止」が846件で全体の4割を占め、スマートフォンを使用しながら運転する「ながら運転」が713件、「信号無視」が298件となっています。

また、4月中の「指導警告票」の交付件数は、13万5855件にのぼり、2025年度の月平均を上回りました。

一方、兵庫県などでは、「青切符」制度をかたる詐欺未遂事件なども発生していて、警察庁は、「反則金を現場で徴収することはなく、警察官を装った人物から現金を要求された場合は110番通報をしてください」と注意を呼びかけています。