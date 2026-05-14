インスタグラムを更新

国内女子ゴルフのSky RKBレディスクラシックは15〜17日に福岡雷山ゴルフ倶楽部（福岡、6490ヤード、パー72）で行われる。出場する青木瀬令奈（リシャール・ミル）は13日、自身のインスタグラムを更新。高級な“新相棒”との2ショットに反響が寄せられている。

駐車場で白い大きなRANGE ROVER PHEVの前に立つ青木。ネイビーのジャケットに白いパンツを合わせた私服姿で笑顔を浮かべた。身長153センチの青木が並ぶと、いかつい車体が際立つ。

青木は「今週は福岡！ Sky RKBレディスクラシックです」と報告。「ジャガー・ランドローバー福岡さんよりRANGE ROVER PHEVをお借りしております」と明かした。「実はレンジローバーのPHEVは初めてで加速の仕方や足回りの感覚の違いがこれはこれでまた違っていいなあ、と個性を感じながら楽しく走らせていただいております」と乗り心地をつづり、「今週はこの子と共に頑張ります」と意気込んだ。

ランドローバー社公式サイトによると、メーカー希望小売価格（消費税込）は1997万円からの一台。ファンの視線を集めている。

「めちゃくちゃお似合いでカッコイイ」

「容姿もカッコいい 車脇に立ってる姿も似合ってます」

「青木プロも車も輝いています かっこいい」

「こんなに大きな車に乗ってらっしゃるんですね 車もセレナさんもスタイリッシュ」

「さらにお痩せになりました？ 車お似合いですね」

ツアー通算5勝の青木は、前週のワールドレディスサロンパス杯で11位。今季のメルセデスランクは30位としている。



（THE ANSWER編集部）