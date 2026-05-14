『110円』で始める「UV対策」！【セリア】「着け心地良い！」「おしゃれにも使える」と絶賛！

5月に入り、そろそろ日差しが強くなり始める頃。対策をするなら早めの準備が吉！ そこで編集部が注目したのは【セリア】の小物。おしゃれしながらUV対策ができそうな、実用的なアイテムをご紹介します。ぜひ早めにチェックしてみて。

おしゃれに首元の日焼け対策

【セリア】「ベーシックストール」\110（税込）

日差しが気になり始めたとき、首元をさりげなくカバーしてくれるストールは心強い味方になるかも。シフォン風の柔らかな素材感と優しい色味で、コーデに自然な華やかさを添えてくれます。約130cmある長さはいろいろな巻き方にアレンジできて、使い勝手も良さそう。@ftn__picsレポーターのともさんは「着け心地も良い」「オシャレなアクセントとしても大活躍」とコメントしています。

日差しをガードする小花柄アームカバー

【セリア】「ニットアームカバー」\110（税込）

イエローの小花柄が散りばめられたアームカバーです。長さは約50cmで腕全体を覆ってくれるだけでなく、サムホール付きで手の甲までしっかりカバー。接触冷感機能付きなのも嬉しいポイントです。透け感がありUVカット機能はついていないので、日焼け止めとの併用がおすすめ。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：まつもと りか

ファッション専門ライターとして約7年の経験を持つ。出産を機に自身が感じた体型やライフシーンの変化をきっかけに、同じ体験を持つ大人世代にヒントとなるファッション記事を日々追求する。