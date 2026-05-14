【WWE】RAW（5月11日・日本時間12日／テネシー・ノックスビル）

【映像】ギャップがすごい！ 若き日の“最恐”女子レスラー

“ゴスメイク"の最恐女王として絶大な人気を誇る女子レスラーの、可愛らしい若き日の秘蔵映像が公開された。黒髪ではなくブロンドヘア、童顔すぎるルックスに、ファンから「まるで別人」「可愛すぎる」の声が相次いだ。

WWE「RAW」で現在活躍中のスーパースターの駆け出し時代を凝縮したハイライトが登場。日本のイヨ・スカイとの盟友コンビ"RHIYO"などで絶大な人気を誇るリア・リプリーの若かりし頃の映像と、その美貌に驚きの声が広がった。

今やWWEの絶対的アイコンとして君臨するリア。その圧倒的なカリスマと"マミー"としての貫禄は、もはやWWE女子戦線を語る上で外せない存在となっている。映像で画面に現れたのは、ブロンドヘアの若き日の姿。NXTでの初期試合、キャラクター構築、重要な勝利の数々が次々と映し出されていく。

かつてのインタビューでは「アメリカに来て1年私はシャイだった」「何かを変えないとダメだった」と回想。さらに「他人の真似は無理だった自分の道を探した」と、頂点に登るまでの告白がフィーチャーされた。アクセントもルックスも現在の姿とはまるで違う、自信なさげな美少女が"化ける瞬間"を可視化した映像に、ファンからは「可愛い」「パツキンマミー」「若マミーかわいい」と次々にリアクションが寄せられた。

現在との凄まじいギャップと変貌の振れ幅にも驚きの声が上がり、「こっからああなるの凄いわ」とただただ呆気に取られるようなコメントも。海外ファンからも「NXT時代のリアと2026年は別人」「成長物語として最高」と、ポジティブな声が大勢を占めた。

先月の「レッスルマニア」でWWE女子王者を奪還し「SmackDown」へ移籍したリア。早くも新天地で数々の抗争が勃発しており、今後どのような防衛戦が組まれていくのか注目される。この映像が示したのは、リア・リプリーというキャラクターの厚み、そして改めてWWEが彼女に賭ける期待値の高さである。(ABEMA／WWE『RAW』)