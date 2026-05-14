TXT・BEOMGYU、ギャップ満載2パターン表紙 撮影裏も“神対応”
5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERのBEOMGYUが、21日発売の雑誌『VOCE』7月号（講談社）の表紙を飾る。
【ライブ写真】タイトル曲「Stick With You」をパフォーマンスしたTXT
“圧倒的な美”で世界を席巻するBEOMGYUが、同誌初表紙となる。美の権化とも言える唯一無二の存在感を持ちながら、無邪気でまるで子犬のようなキュートさもあるBEOMGYUのギャップを表現した2LOOKを撮り下ろした。
通常版の“美BEOMGYU”カバーとVOCE SPECIALの“少年BEOMGYU”カバーの2パターン表紙となる。
中ページも盛りだくさんとなり、スペシャルピンナップつき。たっぷりと「BEOMGYU the Beauty」を堪能できる1冊になっている。
同号の大特集、ブランドのタイアップ、動画コンテンツまで1日に収めたかなりの長時間撮影となり、過酷なスケジュールにもかかわらず、最後までツヤツヤの肌と周りを明るくするBEOMGYUスマイルにスタッフも感動するほどだった。
通常版ではBEOMGYUも気に入っているSK-IIコスメ、VOCE SPECIALではBEOMGYUがブランドアンバサダーを務めるコーラルヘイズのリップが付く。
【ライブ写真】タイトル曲「Stick With You」をパフォーマンスしたTXT
“圧倒的な美”で世界を席巻するBEOMGYUが、同誌初表紙となる。美の権化とも言える唯一無二の存在感を持ちながら、無邪気でまるで子犬のようなキュートさもあるBEOMGYUのギャップを表現した2LOOKを撮り下ろした。
通常版の“美BEOMGYU”カバーとVOCE SPECIALの“少年BEOMGYU”カバーの2パターン表紙となる。
同号の大特集、ブランドのタイアップ、動画コンテンツまで1日に収めたかなりの長時間撮影となり、過酷なスケジュールにもかかわらず、最後までツヤツヤの肌と周りを明るくするBEOMGYUスマイルにスタッフも感動するほどだった。
通常版ではBEOMGYUも気に入っているSK-IIコスメ、VOCE SPECIALではBEOMGYUがブランドアンバサダーを務めるコーラルヘイズのリップが付く。