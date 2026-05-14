雑誌『VOCE』7月号（講談社）の表紙を飾るTOMORROW X TOGETHER・BEOMGYU（通常版）

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　5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERのBEOMGYUが、21日発売の雑誌『VOCE』7月号（講談社）の表紙を飾る。

【ライブ写真】タイトル曲「Stick With You」をパフォーマンスしたTXT

　“圧倒的な美”で世界を席巻するBEOMGYUが、同誌初表紙となる。美の権化とも言える唯一無二の存在感を持ちながら、無邪気でまるで子犬のようなキュートさもあるBEOMGYUのギャップを表現した2LOOKを撮り下ろした。

　通常版の“美BEOMGYU”カバーとVOCE SPECIALの“少年BEOMGYU”カバーの2パターン表紙となる。

　中ページも盛りだくさんとなり、スペシャルピンナップつき。たっぷりと「BEOMGYU the Beauty」を堪能できる1冊になっている。

　同号の大特集、ブランドのタイアップ、動画コンテンツまで1日に収めたかなりの長時間撮影となり、過酷なスケジュールにもかかわらず、最後までツヤツヤの肌と周りを明るくするBEOMGYUスマイルにスタッフも感動するほどだった。

　通常版ではBEOMGYUも気に入っているSK-IIコスメ、VOCE SPECIALではBEOMGYUがブランドアンバサダーを務めるコーラルヘイズのリップが付く。