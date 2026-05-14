無印良品“全45種類”のレトルトカレー集結 六本木ヒルズで食べ比べフェス開催
無印良品を展開する良品計画が、全45種類のレトルトカレーを楽しめるイベント『45種類勢ぞろい、食べ比べ！無印良品カレーフェス』を、28日から31日まで東京・六本木ヒルズ大屋根プラザで開催する。スパイスや辛さ、色などのテーマごとに食べ比べできる企画を通じ、“ひとくちで世界を旅する”ような体験を提供する。
【画像】おいしそう…スリランカに学んだ新作カレー3種
無印良品のレトルトカレーは、“世界の食文化に学ぶ”をテーマの1つに掲げ、各国や地域のスパイスや調理法を取り入れて開発されている。豊富なラインアップが特徴である一方、「種類が多くて選べない」「いつも同じ味を選んでしまう」といった声も多く寄せられていたという。今回のイベントは、さまざまな味を気軽に試しながら、自分好みの1皿を見つけてもらいたいという思いから企画された。
イベントでは、「6種類食べ比べ体験」と「全45種類食べ比べ体験」の2種類を用意する。「6種類食べ比べ体験」では、「スパイス」「コク」「辛さ」「色」「マッチング」の5つのテーマからカレーを選択。「北インド」「南インド」「タイ」「スリランカ」「日本」など地域ごとのスパイスの違いや、「ギー」「ココナッツミルク」「かつお・こんぶ」といった素材によるコクの違いを体験できる。
また、「赤唐辛子」「黒コショウ」「青唐辛子」など辛さの違いを楽しめるほか、「茶」「赤」「緑」「黄」といった色合いから直感的に選ぶ企画も展開。「異国体験カレー」「まろやかクリーミーカレー」などテーマ別のマッチング企画も実施する。
一方、「全45種類食べ比べ体験」は、全ラインアップを味わえるカレーファン向けの企画で、4人以上での参加を推奨。まるで“世界のカレーを旅する”ような時間を楽しめるとしている。
会場では、SNS投稿でカレーシールが当たる「カレーガチャ」を実施するほか、無印良品スタッフによるおすすめカレーランキング、フォトスポット、アレンジレシピ紹介なども展開。試食をしない来場者も楽しめる空間を用意する。
『45種類勢ぞろい、食べ比べ！無印良品カレーフェス』
開催日程：2026年5月28日〜31日
開催時間：午前11：00〜後7：00
※28日のみ後5：00〜後7：00開催
会場：六本木ヒルズ大屋根プラザ
・「6種類食べ比べ体験」
参加料金：500円
参加方法：当日参加可、一部事前予約制
・「全45種類食べ比べ体験」
参加料金：1500円
参加方法：事前予約制
【画像】おいしそう…スリランカに学んだ新作カレー3種
無印良品のレトルトカレーは、“世界の食文化に学ぶ”をテーマの1つに掲げ、各国や地域のスパイスや調理法を取り入れて開発されている。豊富なラインアップが特徴である一方、「種類が多くて選べない」「いつも同じ味を選んでしまう」といった声も多く寄せられていたという。今回のイベントは、さまざまな味を気軽に試しながら、自分好みの1皿を見つけてもらいたいという思いから企画された。
また、「赤唐辛子」「黒コショウ」「青唐辛子」など辛さの違いを楽しめるほか、「茶」「赤」「緑」「黄」といった色合いから直感的に選ぶ企画も展開。「異国体験カレー」「まろやかクリーミーカレー」などテーマ別のマッチング企画も実施する。
一方、「全45種類食べ比べ体験」は、全ラインアップを味わえるカレーファン向けの企画で、4人以上での参加を推奨。まるで“世界のカレーを旅する”ような時間を楽しめるとしている。
会場では、SNS投稿でカレーシールが当たる「カレーガチャ」を実施するほか、無印良品スタッフによるおすすめカレーランキング、フォトスポット、アレンジレシピ紹介なども展開。試食をしない来場者も楽しめる空間を用意する。
『45種類勢ぞろい、食べ比べ！無印良品カレーフェス』
開催日程：2026年5月28日〜31日
開催時間：午前11：00〜後7：00
※28日のみ後5：00〜後7：00開催
会場：六本木ヒルズ大屋根プラザ
・「6種類食べ比べ体験」
参加料金：500円
参加方法：当日参加可、一部事前予約制
・「全45種類食べ比べ体験」
参加料金：1500円
参加方法：事前予約制