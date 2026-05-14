嵐・相葉雅紀、国立科学博物館『いきもの超ワールド展』音声ガイドを担当「いきものたちのすごさを感じてください！」
7月11日から10月12日まで東京・上野の国立科学博物館で「いきものの生存戦略」をテーマにした特別展『いきもの超ワールド展 国立科学博物館×ダーウィンが来た！』が開催される。このほど、ナビゲーターを務める嵐・相葉雅紀からコメントが到着した。
【写真】白のジャケット姿を披露した相葉雅紀
同展では、地球誕生から現代に至るまで、目まぐるしく変化してきた地球環境において生き物による適応進化や生存戦略の過程、それに伴い獲得した形質や機能を幅広く紹介する。
そして、NHKの自然番組『ダーウィンが来た！』との共同企画により、国立科学博物館が所蔵する標本・資料、研究成果、さらにはNHKが撮影してきた多くの映像を駆使し、動物たちの環境適応や生存戦略などを項目ごとに展開する。
ナビゲーターの相葉と、オリジナルキャラクターの「くじらじい」、そして『ダーウィンが来た！』でおなじみの「ヒゲじい」が音声ガイドにそろって登場。楽しい掛け合いで、本展の見どころや最新の研究成果をより深く、面白く案内する。
■相葉雅紀メッセージ
このたび特別展「いきもの超ワールド展 国立科学博物館×ダーウィンが来た！」の公式ナビゲーターを務めさせていただくことになりました、相葉雅紀です。
「ダーウィンが来た！」を通して、これまでたくさんのいきものたちに出会ってきましたが、その驚きやたくましさを、今回は展覧会という形でみなさんに体感してもらえるというのが、本当にうれしいです。
音声ガイドなどを通して、ナビゲーターとして、みなさんが思わず「へえ！」「すごい！」と言いたくなるような時間になるよう、楽しく盛り上げていきたいと今から意気込んでいます。
大人の方も子どもたちも、ぜひ会場で、いきものたちのすごさを感じてください！
【写真】白のジャケット姿を披露した相葉雅紀
同展では、地球誕生から現代に至るまで、目まぐるしく変化してきた地球環境において生き物による適応進化や生存戦略の過程、それに伴い獲得した形質や機能を幅広く紹介する。
ナビゲーターの相葉と、オリジナルキャラクターの「くじらじい」、そして『ダーウィンが来た！』でおなじみの「ヒゲじい」が音声ガイドにそろって登場。楽しい掛け合いで、本展の見どころや最新の研究成果をより深く、面白く案内する。
■相葉雅紀メッセージ
このたび特別展「いきもの超ワールド展 国立科学博物館×ダーウィンが来た！」の公式ナビゲーターを務めさせていただくことになりました、相葉雅紀です。
「ダーウィンが来た！」を通して、これまでたくさんのいきものたちに出会ってきましたが、その驚きやたくましさを、今回は展覧会という形でみなさんに体感してもらえるというのが、本当にうれしいです。
音声ガイドなどを通して、ナビゲーターとして、みなさんが思わず「へえ！」「すごい！」と言いたくなるような時間になるよう、楽しく盛り上げていきたいと今から意気込んでいます。
大人の方も子どもたちも、ぜひ会場で、いきものたちのすごさを感じてください！