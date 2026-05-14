「仮面ライダーアギト」より「S.H.Figuarts ギルスレイダー」がプレバンにて5月15日に予約開始
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts ギルスレイダー」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月15日16時より予約受付を開始する。発送は2027年3月を予定し、価格は11,000円。
本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーアギト」より「仮面ライダーギルス」が乗る半機械半生物のバイオマシン「ギルスレイダー」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。
搭乗者の「仮面ライダーギルス」に酷似した意匠を持つ特徴的なフロントカウルや、後部から伸びる「デモンズテール」の形状・サイズ感、各部のディテールに至るまで、劇中のマシンを再現。生体的な緑の部分は造形による表面の質感表現に加え、陰影を加えることで、劇中の外観が追求されている。
フロントカウルから覗く赤い目＝「ギルスアイ」や、心臓部となる「ギルス・ストーン」にはクリアパーツが採用されている。エンジン周辺やフロントフォーク、タイヤのブロックパターン、スポークホイールなど、バイクとしての外観を残す部分も精密に造形されている。
左右へのハンドルの可動、サイドスタンドの展開、後輪のサスペンション伸縮ギミックを搭載。「S.H.Figuarts（真骨彫製法）仮面ライダーギルス」（別売り）用のハンドルを握るための手首パーツと、人差し指と中指をレバーにかけた手首パーツが付属し、「ギルスレイダー」への搭乗に対応可能。
車体底部のカウルには、取付穴を設けた交換用パーツが付属。「魂STAGE ACT HUMANOID」（別売り）を使用することで、ジャンプの瞬間をイメージしたディスプレイも楽しめる。
さらに、バイク搭乗用手首パーツと「S.H.Figuarts（真骨彫製法）仮面ライダーギルス」（別売り）に換装できるパーツが付属。
【商品情報公開】- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) May 13, 2026
『#仮面ライダーアギト』より
「S.H.Figuarts ギルスレイダー」が商品化決定！
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「S.H.Figuarts（真骨彫製法）仮面ライダーギルス」(別売り)に合わせて登場！劇中に忠実に立体化！
魂ウェブ商店にて5月15日16時より予約受付開始！#t_shf pic.twitter.com/E4SW7za97c
(C)石森プロ･東映