男子ゴルフの今季メジャー第2戦全米プロ選手権は14日（日本時間同日夜）に米ペンシルベニア州のアロニミンクGCで開幕する。

3年連続3回目の出場となる久常涼（23＝SBSホールディングス）は13日、アウトの9ホールを回って最終調整した。

昨年の全米プロ以来1年ぶりのメジャー参戦になるが、気負いはない。「どの試合も大事。いつも通り4日間頑張りたい」と淡々と意気込みを口にした。

米ツアーを主戦場として3年目。序盤戦はファーマーズ・インシュアランス・オープンの2位を皮切りに3試合連続トップ10入り。初優勝の期待を抱かせる快進撃を見せた。

直近3試合はシグネチャーイベント（昇格大会）に出場し、60位、65位、45位。上位では戦えていないものの「調子自体は上がって来ている」と復調の手応えを感じており表情は明るい。

アロニミンクGCは64年ぶりに全米プロを開催する。練習ラウンドを通じて「グリーンの傾斜が強く、繊細なタッチが必要な場面が多い。ラフが長く、芝が強いので難しい。メジャーにふさわしいタフなコース」と難易度の高さを痛感した。

ただし守っているばかりでは戦えない。「フェアウエーがワイドでOBが少ない。ティーショットは比較的打ちやすい」とストレスの少ないティーショットをフェアウエーに置けば「ショートアイアン（で第2打を打つ）のホールが多いので、チャンスにつける選手が多いだろう」とバーディーが取りやすいホールがあることも頭に入れている。

それでも18ホールを俯瞰（ふかん）してみれば、やはりメジャーらしい一筋縄ではいかないセッティング。「ビッグスコアが出るような想像はできていないから、1打1打ずつ頑張れればいいのかな」と堅実なプレーを心掛けるつもりだ。

全米プロは初出場の24年が18位、昨年が37位でいずれも日本勢最上位だった。久常にとっては相性のいいメジャーと言える。「グリーンをしっかり攻略できればチャンスはある」。3度目の挑戦でも上位進出に照準を定めている。