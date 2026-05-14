中国人民銀行が報告書「適度な金融緩和政策の効果が持続」

中国人民銀行（中央銀行）は5月11日、「2026年第1四半期中国金融政策執行報告」を発表し、適度な金融緩和政策を引き続き適切に実施していく方針を示した。

報告によると、適度な金融緩和政策の効果が引き続き現れている。金融総量は合理的な成長を見せ、3月末時点の社会融資総量残高は前年同期比で7．9％増、広義マネーサプライ（M2）は同8．5％増となり、社会全体の資金調達環境は比較的緩和状態にある。

社会全体の総合的な資金調達コストは歴史的低水準にあり、3月の新規企業向け貸出金利と個人住宅ローン金利はいずれも3．1％前後だった。信用供与構造も最適化が続き、3月末時点で科学技術融資は前年同期比13．7％増、グリーン融資は同17．6％増、インクルーシブ融資は同10．5％増、高齢者福祉産業融資は同26．3％増、デジタル経済産業融資は同22．4％増となり、いずれも二桁成長を維持し、全体の融資伸び率を上回った。

外国為替市場の需給はおおむね安定しており、人民元相場は双方向に変動しつつ、合理的かつ均衡のとれた水準でほぼ安定を保っている。3月末時点の人民元の対米ドル終値は1ドル＝6．9081元で、前年末比1．2％の小幅上昇となった。中国外貨取引センター（CFETS）人民元為替レート指数は100．87で、前年末比で2．9％上昇した。（提供/人民網日本語版・編集/NA）