「大きな痛手だ」“アジア２位”に激震！予選８発のエースがW杯欠場へ「深刻な課題」
2024年のアジアカップで準優勝に輝き、勢いそのままにワールドカップ初出場を決めたヨルダンに激震が走っている。
『Daily Beirut』は「ヨルダンのヤザン・アル・ナイマトとアダム・アル・クライシは、12月に負った怪我のため、ワールドカップを欠場する」と報じた。
「ヨルダン代表は、歴史的な初のワールドカップに、主力選手２名を欠いた状態で臨むことになる。ヤザン・アル・ナイマトとアドハム・アル＝クライシは負傷のため大会出場が正式に不可能となり、チームにとって大きな痛手となった」
同メディアは「これらの負傷は、2025年12月にカタールで開催されたアラブカップに遡る。アル・ナイマトはイラクとの準々決勝で重傷を負い、右サイドバックのアル・クライシはモロッコとの決勝戦後に前十字靭帯を断裂した」と続けた。
「この選手たちの技術の高さを考えると、彼らの不在はコーチ陣にとって大きな課題となる。さらに、グループステージで前回王者アルゼンチン、アルジェリア、オーストリアと同組という厳しい組み合わせになったことも、この課題を一層深刻化させている」
特にアル・ナイマトは、アジアカップで得点ランキング３位タイの４ゴールを挙げ、アジア予選でも８得点を決めたエース的な存在だ。
元々、出場が危ぶまれていたとはいえ、欠場が決定してしまったのは、ヨルダンにとって残念なニュースだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「大丈夫か？」「やめてくれ」日本の早朝、飛び込んできた“心配な一報”にSNS騒然「代表発表前に」「心配すぎる」
『Daily Beirut』は「ヨルダンのヤザン・アル・ナイマトとアダム・アル・クライシは、12月に負った怪我のため、ワールドカップを欠場する」と報じた。
「ヨルダン代表は、歴史的な初のワールドカップに、主力選手２名を欠いた状態で臨むことになる。ヤザン・アル・ナイマトとアドハム・アル＝クライシは負傷のため大会出場が正式に不可能となり、チームにとって大きな痛手となった」
同メディアは「これらの負傷は、2025年12月にカタールで開催されたアラブカップに遡る。アル・ナイマトはイラクとの準々決勝で重傷を負い、右サイドバックのアル・クライシはモロッコとの決勝戦後に前十字靭帯を断裂した」と続けた。
特にアル・ナイマトは、アジアカップで得点ランキング３位タイの４ゴールを挙げ、アジア予選でも８得点を決めたエース的な存在だ。
元々、出場が危ぶまれていたとはいえ、欠場が決定してしまったのは、ヨルダンにとって残念なニュースだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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