モデルの仁香（50）が13日、自身のインスタグラムを更新。夫で16歳年下の写真家・柴田翔平氏との幸せ夫婦ショットを公開した。

「色んな思い出がある天現寺カフェ。30代はほぼ毎日いたんじゃないか笑 公私共に常にここにいたなぁ となりの体操教室にk君が通っていたしね」とカフェでの夫婦ショットを披露した。

「リニューアルしたと聞いたので夫婦で行ってみました 昔の面影ありつつモダンになった室内は落ち着く メニューも懐かしの淡路島玉ねぎカレー食べました」とつづった。

さらに「昨日からオープンチャット無料登録開始しました 時代の流れと共に私がついていけない位どんどん新しいシステムがまず、オプチャって何よ？wから始まる私でした」とも。「同世代のみんなついてきてねーw私もギリ。長く同じ仕事をしているとベースは繰り返しでそこにトレンドをはめる。数年それ。大幅に変わる時がたまにくる。今ここ。さすがに50代になってくるとどこまでやれるのか。ただチームが出来たりお声がけ頂けるのはありがたいことすぎて、年齢のせいにせずに向き合っていきたい」「いつも皆さんにはありがとうしかないです 本当にありがとう」と記した。

仁香は30歳で結婚し、08年に男の子をもうけるも14年に離婚。2018年10月に柴田氏と再婚している。