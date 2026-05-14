女優・のんが公開した女優との２ショットが話題を呼んでいる。

のんは１４日までに自身のインスタグラムを更新し、全身黒コーデでまとめたクールな姿を披露。最後に「そして齋藤飛鳥さんとやっとお会いできた 嬉しい」とつづり、元乃木坂４６で女優の齋藤飛鳥と笑顔で写真に納まっている。

注目を集めたのは、齋藤の小顔ぶりだ。のんもスラリとしたスタイルの持ち主だが、フォロワーからは「飛鳥ちゃん、噂（うわさ）通りの顔の小ささ」との声が。ほかにも「齋藤飛鳥とのツーショットは熱い！！」「ツーショットレアすぎる」「お二人の雰囲気も素敵」「いつもに増して目力際立つアイメイク！」（原文ママ）などのコメントが寄せられている。

のんは、本名「能年玲奈」で活動していた２０１３年前期のＮＨＫ朝の連続テレビ小説「あまちゃん」でヒロインを演じてブレイク。１６年に「のん」に改名。近年は女優だけでなくアーティストとしても音楽、映画製作、アートなど幅広いジャンルで活動しており、先月末にインスタグラムで「古市コータローさん、ウエノコウジさん、古市健太さんとやばすぎなバンドを結成しました。」と新バンドでの日本初ライブを報告していた。