◆米大リーグ ブレーブス―カブス（１３日、米ジョージア州アトランタ＝トゥルイストパーク）

カブスの今永昇太投手が１３日（日本時間１４日）、敵地のブレーブス戦で今季９度目の先発登板。４回に先頭のボールドウィンに１１号ソロを食らって先制を許した。

２回まで３者凡退３奪三振で上々の立ち上がりを見せたが、３回１死からレオンとアゾカーに連打され、一、二塁と初めて得点圏に走者を背負った。だが続くデュボンに対しカウント２―０からシンカーを打たせて遊ゴロとし、併殺で０点で切り抜けた。ベンチに戻る今永は両手を挙げるガッツポーズを見せた。

だが４回に入って先頭打者のボールドウィンに対し、外角低めに外れるスイーパーをすくい打たれ、左中間へソロ弾を被弾、先取点を許した。その後１死からオルソンに安打を打たれたが、ライリーを遊ゴロ併殺にしとめた。

１点を追うカブスは５回１死一、二塁からホーナーが適時打を放って同点とした。援護をもらった今永はその裏を打者３人で退けた。

今永は７日の前回登板でレッズを相手に６回１失点１０奪三振で４勝目（２敗）を挙げた。８先発で２試合連続５度目のクオリティースタート（６回以上自責３以下）を達成した。１０奪三振は先月１５日のフィリーズ戦での「１１」に次ぐ、今季２番目だった。