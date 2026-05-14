100万円を200万円に増やすギャンブル必勝法！勝つための基本的戦略とは！？【マンガでわかる 図解 眠れなくなるほど面白い 確率の話】

100万円を200万円に増やすギャンブル必勝法！勝つための基本的戦略とは

勝つべくして勝つ賭け方の基本的な戦略

ギャンブルで100万円を200万円に増やしたい

たとえば、翌日までになんとしてでも200万円を用意する必要に迫られているとします。しかし、手元には100万円しかありません。そこで、ギャンブルで100万円を200万円に増やすことにしました。

このとき、次のような合法的なギャンブル施設があったとしたら、どのような賭けをすればもっとも200万円を獲得する可能性が高いでしょう？

そのギャンブル施設には、確率2分の1から100分の1までのギャンブルがあり、確率2分の1の賭けに勝てば賭け金の2倍、確率3分の1の賭けに勝てば賭け金の3倍の金額を獲得できます。

たいていの人は、一気に高額を賭けるのは怖いので、まず10万円くらいを確率20分の1のギャンブルに賭けてみることから始めるのではないでしょうか。もし運よくこれで勝てれば、200万円を獲得できるからです。

しかし実は、このような低確率のギャンブルに分散して賭ければ賭けるほど、200万円を獲得できる可能性はどんどん低くなっていきます。

200万円を獲得するベストな方法とは？

もっとも可能性の高い方法は、確率2分の1のギャンブルに100万円全額を一気に賭けること。

この方法なら、50％の確率で100万円を200万円にすることができます。もちろん反対に50％の確率で一文なしになる可能性があるため、それなりのリスクは伴います。

しかし、この方法以外の賭けをすればするほど、賭けの回数が多いほど、200万円を獲得できる確率は50％より低くなっていくのです。ちなみに、確率20分の1の賭けを10 回実施したときに勝てる確率は40％です。

出典：『マンガでわかる 図解 眠れなくなるほど面白い 確率の話』