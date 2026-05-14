元テレビ朝日社員の玉川徹氏が14日、コメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。トランプ米大統領が同日、中国・北京の人民大会堂で習近平国家主席と会談することについて言及した。

トランプ氏は13日夜に北京入り。米大統領の訪中は1期目のトランプ氏の2017年11月以来となる。15日まで2日間にわたり、関税を巡る「休戦」維持のほか、貿易と相互投資の拡大を協議する。

中国が反対する米国による武器売却を含め台湾問題も話し合うが、トランプ氏が貿易や投資を優先させ、中国から経済的利益を得る見返りに台湾問題で譲歩しかねないとの懸念も出ている。

玉川氏は、米中首脳会談で話し合われる台湾問題について「中国と台湾の関係で1番大事なのは、台湾の人々がどういうふうにその問題を考えているかっていうことなんだと思うんですよね。で、（中国本土を警戒し距離を取るか、融和的に対話路線を取るか）半々に割れているっていう解説がありましたけれども、どちらも現状維持を望んでいるというところは変わりない。つまり現状維持っていうのは今の状態が続いて、いわゆる軍事侵攻なんかはないというような状態を望んでいる」と指摘。

そして「じゃあ軍事侵攻がない状態をどうつくるかっていうふうな話ですけど、やっぱりそれは武器をもっと買って武器には武器を、という形で攻め込まれないようにするという考え方と、もう1つは融和的、国民党なんかは融和することによってそういうふうなことを防ごうって考えているんですね。これが結局、半々だってことなんですよ」とあらためて説明。

その上で「それを日本は読み誤っちゃいけないんだろうなというふうに思ってるんですよね。台湾は常に中国と戦って独立しようってみんな考えてるってわけではないっていうふうなことは、今の台湾の現状であるというふうなことなんですよね、結局ね。それに対してアメリカは日本がどういうふうに取り組むかってそういう問題なんですよね」と自身のこの問題の見方を述べた。