メイコーがカイ気配切り上げ、ＡＩサーバー向け基板拡大し今期は連続最高益更新を計画

メイコー<6787.T>がカイ気配を切り上げている。同社は１３日の取引終了後、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示。今期の売上高は前期比３３．０％増の３２００億円、最終利益は同３６．５％増の２７０億円を計画する。年間配当予想は同４５円増配の１６０円とした。トップラインは３割台の伸びを予想し、大幅な増益・増配かつ過去最高益の連続更新の見通しを示したとあって、好感されたようだ。



衛星通信やＡＩサーバー向けの基板の生産をベトナム第４工場において拡大する方針。車載向け基板は自動運転や運転支援案件の受注拡大を見込む。２６年３月期の売上高は前の期比１６．３％増の２４０５億７４００万円、最終利益は同３２．５％増の１９７億８２００万円だった。



出所：MINKABU PRESS