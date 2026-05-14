サニーサイドアップグループ<2180.T>はカイ気配スタートととなっている。アカツキ<3932.T>が１３日の取引終了後に、サニーサイドの完全子会社化を目指してＴＯＢを実施すると発表しており、ＴＯＢ価格の１３２０円にサヤ寄せする格好となっている。



経営統合の一環として実施され、業者グループの事業を一体的に運営することで、日本を代表するＩＰ・ブランドプロデュース企業への成長などを図るのが狙い。買い付け予定数は１０５９万４５６４株（下限５５５万１４００株、上限設定なし）で、買付期間は５月１４日から６月２４日までを予定。ＴＯＢ成立後、サニーサイドは所定の手続きを経て上場廃止となる見込みで、これを受けて東京証券取引所は１３日付で同社株を監理銘柄（確認中）に指定している。なお、サニーサイドはＴＯＢに関して賛同の意見を表明するとともに、株主に対して応募を推奨している。



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出所：MINKABU PRESS