三井金属<5706.T>は急反落している。１３日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は８３００億円（前期比９．４％増）、営業利益予想は９１０億円（同３０．５％減）としており、大幅減益の見通しを嫌気した売りが出ている。高周波基板用電解銅箔「ＶＳＰ」や極薄銅箔といった機能材料セグメントの主要製品は引き続き好調に推移すると見込む一方、前期にあった円安進行や金属価格の上昇に伴う在庫評価の好転影響などが剥落し利益面は苦戦する。なお、年間配当予想は中間・期末各１４０円の合計２８０円（前期実績は２４５円）とした。



２６年３月期は売上高が７５８５億３２００万円（前の期比６．５％増）、営業利益が１３０９億１２００万円（同７５．１％増）だった。ＡＩサーバーなどのハイエンドサーバー市場の好調を背景にＶＳＰや極薄銅箔の販売量が増加したほか、亜鉛などの非鉄金属相場の上昇や相場変動に伴う在庫評価の好転が追い風になった。



出所：MINKABU PRESS