14日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比22.2％増の719億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同24.9％増の542億円となっている。



個別ではＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 <1550> 、上場インデックスファンド２２５ <1330> 、ステート・ストリート Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <449A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＮＡＳＤＡＱ－１００ <1545> 、グローバルＸ チャイナテック・トップ１０ ＥＴＦ <404A> など93銘柄が新高値。日経平均ベア上場投信 <1580> 、業界改革厳選ＥＴＦ ＲＥＩＴイベント <396A> 、防衛・航空宇宙 欧州株（ネットリターン） <498A> 、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ インバース <2240> 、グローバルＸ 超長期米国債 （為替ヘッジあり） <179A> など23銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きでは中国Ｈ株ブル２倍上場投信 <1572> が4.34％高、グローバルＸ チャイナテック ＥＴＦ <380A> が3.68％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 大豆上場投資信託 <1697> が3.01％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 不動産 <1633> は4.68％安、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> は3.18％安と大幅に下落している。



日経平均株価が321円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金396億4600万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金335億2500万円を大幅に上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が35億700万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が29億6300万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が25億9100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が17億5600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が12億3700万円の売買代金となっている。



株探ニュース