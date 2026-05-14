―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の5月12日から13日の決算発表を経て14日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<9904> ベリテ 　　　　東Ｓ 　 -32.99 　　5/13　本決算　　　 13.07
<332A> ミーク 　　　　東Ｇ 　 -25.26 　　5/13　本決算　　　 10.34
<6262> ペガサス 　　　東Ｓ 　 -16.97 　　5/13　本決算　　　-53.80
<1799> 第一建設 　　　東Ｓ 　 -16.50 　　5/13　本決算　　　-16.09
<4242> タカギセイコ 　東Ｓ 　 -15.36 　　5/13　本決算　　　-29.08

<5599> Ｓ＆Ｊ 　　　　東Ｇ 　 -14.18 　　5/13　本決算　　　　8.11
<6246> Ｔスマート 　　東Ｓ 　 -13.56 　　5/13　本決算　　　-32.61
<2330> フォーサイド 　東Ｓ 　 -12.87 　　5/13　　　1Q　　　-41.67
<7794> ＥＤＰ 　　　　東Ｇ 　 -12.69 　　5/13　本決算　　　　赤縮
<8226> 理経 　　　　　東Ｓ 　 -12.45 　　5/13　本決算　　　-35.06

<5368> 日本インシュ 　東Ｓ 　 -12.28 　　5/13　本決算　　　-33.25
<6137> 小池工 　　　　東Ｓ 　 -11.75 　　5/13　本決算　　　 -1.06
<7760> ＩＭＶ 　　　　東Ｓ 　 -11.36 　　5/13　　上期　　　 33.25
<6648> かわでん 　　　東Ｓ 　 -10.92 　　5/13　本決算　　　　3.14
<3529> アツギ 　　　　東Ｓ 　 -10.85 　　5/13　本決算　　　　　－

<6551> ツナグＧＨＤ 　東Ｓ 　 -10.63 　　5/13　　上期　　　　0.41
<1867> 植木組 　　　　東Ｓ 　 -10.31 　　5/13　本決算　　　-14.79
<5951> ダイニチ工業 　東Ｓ 　 -10.22 　　5/13　本決算　　　-23.11
<4816> 東映アニメ 　　東Ｓ　　 -9.71 　　5/13　本決算　　　-23.50
<1966> 高田工 　　　　東Ｓ　　 -9.71 　　5/13　本決算　　　-14.89

<4241> アテクト 　　　東Ｓ　　 -9.56 　　5/13　本決算　　　 -4.31
<6540> 船場 　　　　　東Ｓ　　 -9.53 　　5/13　　　1Q　　　-15.86
<1960> サンテック 　　東Ｓ　　 -9.48 　　5/13　本決算　　　-15.52
<9272> ブティックス 　東Ｇ　　 -9.39 　　5/13　本決算　　　 41.73
<7602> レダックス 　　東Ｓ　　 -9.28 　　5/13　本決算　　　　黒転

<6384> 昭和真空 　　　東Ｓ　　 -9.20 　　5/13　本決算　　　-29.72
<7551> ウェッズ 　　　東Ｓ　　 -8.96 　　5/13　本決算　　　 -7.19
<4056> ニューラルＧ 　東Ｇ　　 -8.65 　　5/13　　　1Q　　　　赤拡
<6165> パンチ 　　　　東Ｓ　　 -8.62 　　5/13　本決算　　　　2.23
<4488> ＡＩｉｎｓ 　　東Ｇ　　 -7.92 　　5/13　本決算　　　　5.75

<4478> フリー 　　　　東Ｇ　　 -7.75 　　5/13　　　3Q　　　-65.47
<2440> ぐるなび 　　　東Ｓ　　 -7.75 　　5/13　本決算　　　　赤転
<5254> Ａｒｅｎｔ 　　東Ｇ　　 -7.74 　　5/13　　　3Q　　　-32.64
<6495> 宮入バ 　　　　東Ｓ　　 -7.25 　　5/13　本決算　　　 20.00
<3355> クリヤマＨＤ 　東Ｓ　　 -7.17 　　5/13　　　1Q　　　-13.15

<4055> Ｔ＆Ｓ・Ｇ 　　東Ｇ　　 -7.15 　　5/13　　上期　　　 15.09
<1948> 弘電社 　　　　東Ｓ　　 -7.15 　　5/13　本決算　　　 -9.09
<4888> ステラファ 　　東Ｇ　　 -7.04 　　5/13　本決算　　　　赤縮
<5915> 駒井ハルテク 　東Ｓ　　 -6.97 　　5/13　本決算　　　-70.62
<3069> ＪＦＬＡＨＤ 　東Ｓ　　 -6.90 　　5/13　本決算　　　　0.62

<7096> ステムセル研 　東Ｇ　　 -6.85 　　5/13　本決算　　　-53.92
<4379> フォトシンス 　東Ｇ　　 -6.84 　　5/13　　　1Q　　　 -3.16
<9130> 共栄タ 　　　　東Ｓ　　 -6.69 　　5/13　本決算　　　-66.14
<3350> メタプラ 　　　東Ｓ　　 -6.47 　　5/13　　　1Q　　　　赤拡
<4356> 応用技術 　　　東Ｓ　　 -6.39 　　5/13　　　1Q　　　-29.21

<2195> アミタＨＤ 　　東Ｇ　　 -6.39 　　5/13　　　1Q　　　-26.00
<6548> 旅工房 　　　　東Ｇ　　 -6.35 　　5/13　　　3Q　　　　赤拡
<8225> タカチホ 　　　東Ｓ　　 -6.14 　　5/13　本決算　　　　1.02
<8946> エイシアンＳ 　東Ｓ　　 -6.02 　　5/13　　　1Q　　　　赤拡
<1828> 田辺工業 　　　東Ｓ　　 -5.99 　　5/13　本決算　　　-18.90

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした14日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース