決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … メタプラ、フリー、東映アニメ (5月13日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の5月12日から13日の決算発表を経て14日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<9904> ベリテ 東Ｓ -32.99 5/13 本決算 13.07
<332A> ミーク 東Ｇ -25.26 5/13 本決算 10.34
<6262> ペガサス 東Ｓ -16.97 5/13 本決算 -53.80
<1799> 第一建設 東Ｓ -16.50 5/13 本決算 -16.09
<4242> タカギセイコ 東Ｓ -15.36 5/13 本決算 -29.08
<5599> Ｓ＆Ｊ 東Ｇ -14.18 5/13 本決算 8.11
<6246> Ｔスマート 東Ｓ -13.56 5/13 本決算 -32.61
<2330> フォーサイド 東Ｓ -12.87 5/13 1Q -41.67
<7794> ＥＤＰ 東Ｇ -12.69 5/13 本決算 赤縮
<8226> 理経 東Ｓ -12.45 5/13 本決算 -35.06
<5368> 日本インシュ 東Ｓ -12.28 5/13 本決算 -33.25
<6137> 小池工 東Ｓ -11.75 5/13 本決算 -1.06
<7760> ＩＭＶ 東Ｓ -11.36 5/13 上期 33.25
<6648> かわでん 東Ｓ -10.92 5/13 本決算 3.14
<3529> アツギ 東Ｓ -10.85 5/13 本決算 －
<6551> ツナグＧＨＤ 東Ｓ -10.63 5/13 上期 0.41
<1867> 植木組 東Ｓ -10.31 5/13 本決算 -14.79
<5951> ダイニチ工業 東Ｓ -10.22 5/13 本決算 -23.11
<4816> 東映アニメ 東Ｓ -9.71 5/13 本決算 -23.50
<1966> 高田工 東Ｓ -9.71 5/13 本決算 -14.89
<4241> アテクト 東Ｓ -9.56 5/13 本決算 -4.31
<6540> 船場 東Ｓ -9.53 5/13 1Q -15.86
<1960> サンテック 東Ｓ -9.48 5/13 本決算 -15.52
<9272> ブティックス 東Ｇ -9.39 5/13 本決算 41.73
<7602> レダックス 東Ｓ -9.28 5/13 本決算 黒転
<6384> 昭和真空 東Ｓ -9.20 5/13 本決算 -29.72
<7551> ウェッズ 東Ｓ -8.96 5/13 本決算 -7.19
<4056> ニューラルＧ 東Ｇ -8.65 5/13 1Q 赤拡
<6165> パンチ 東Ｓ -8.62 5/13 本決算 2.23
<4488> ＡＩｉｎｓ 東Ｇ -7.92 5/13 本決算 5.75
<4478> フリー 東Ｇ -7.75 5/13 3Q -65.47
<2440> ぐるなび 東Ｓ -7.75 5/13 本決算 赤転
<5254> Ａｒｅｎｔ 東Ｇ -7.74 5/13 3Q -32.64
<6495> 宮入バ 東Ｓ -7.25 5/13 本決算 20.00
<3355> クリヤマＨＤ 東Ｓ -7.17 5/13 1Q -13.15
<4055> Ｔ＆Ｓ・Ｇ 東Ｇ -7.15 5/13 上期 15.09
<1948> 弘電社 東Ｓ -7.15 5/13 本決算 -9.09
<4888> ステラファ 東Ｇ -7.04 5/13 本決算 赤縮
<5915> 駒井ハルテク 東Ｓ -6.97 5/13 本決算 -70.62
<3069> ＪＦＬＡＨＤ 東Ｓ -6.90 5/13 本決算 0.62
<7096> ステムセル研 東Ｇ -6.85 5/13 本決算 -53.92
<4379> フォトシンス 東Ｇ -6.84 5/13 1Q -3.16
<9130> 共栄タ 東Ｓ -6.69 5/13 本決算 -66.14
<3350> メタプラ 東Ｓ -6.47 5/13 1Q 赤拡
<4356> 応用技術 東Ｓ -6.39 5/13 1Q -29.21
<2195> アミタＨＤ 東Ｇ -6.39 5/13 1Q -26.00
<6548> 旅工房 東Ｇ -6.35 5/13 3Q 赤拡
<8225> タカチホ 東Ｓ -6.14 5/13 本決算 1.02
<8946> エイシアンＳ 東Ｓ -6.02 5/13 1Q 赤拡
<1828> 田辺工業 東Ｓ -5.99 5/13 本決算 -18.90
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした14日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の5月12日から13日の決算発表を経て14日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<9904> ベリテ 東Ｓ -32.99 5/13 本決算 13.07
<332A> ミーク 東Ｇ -25.26 5/13 本決算 10.34
<6262> ペガサス 東Ｓ -16.97 5/13 本決算 -53.80
<1799> 第一建設 東Ｓ -16.50 5/13 本決算 -16.09
<4242> タカギセイコ 東Ｓ -15.36 5/13 本決算 -29.08
<5599> Ｓ＆Ｊ 東Ｇ -14.18 5/13 本決算 8.11
<6246> Ｔスマート 東Ｓ -13.56 5/13 本決算 -32.61
<2330> フォーサイド 東Ｓ -12.87 5/13 1Q -41.67
<7794> ＥＤＰ 東Ｇ -12.69 5/13 本決算 赤縮
<8226> 理経 東Ｓ -12.45 5/13 本決算 -35.06
<5368> 日本インシュ 東Ｓ -12.28 5/13 本決算 -33.25
<6137> 小池工 東Ｓ -11.75 5/13 本決算 -1.06
<7760> ＩＭＶ 東Ｓ -11.36 5/13 上期 33.25
<6648> かわでん 東Ｓ -10.92 5/13 本決算 3.14
<3529> アツギ 東Ｓ -10.85 5/13 本決算 －
<6551> ツナグＧＨＤ 東Ｓ -10.63 5/13 上期 0.41
<1867> 植木組 東Ｓ -10.31 5/13 本決算 -14.79
<5951> ダイニチ工業 東Ｓ -10.22 5/13 本決算 -23.11
<4816> 東映アニメ 東Ｓ -9.71 5/13 本決算 -23.50
<1966> 高田工 東Ｓ -9.71 5/13 本決算 -14.89
<4241> アテクト 東Ｓ -9.56 5/13 本決算 -4.31
<6540> 船場 東Ｓ -9.53 5/13 1Q -15.86
<1960> サンテック 東Ｓ -9.48 5/13 本決算 -15.52
<9272> ブティックス 東Ｇ -9.39 5/13 本決算 41.73
<7602> レダックス 東Ｓ -9.28 5/13 本決算 黒転
<6384> 昭和真空 東Ｓ -9.20 5/13 本決算 -29.72
<7551> ウェッズ 東Ｓ -8.96 5/13 本決算 -7.19
<4056> ニューラルＧ 東Ｇ -8.65 5/13 1Q 赤拡
<6165> パンチ 東Ｓ -8.62 5/13 本決算 2.23
<4488> ＡＩｉｎｓ 東Ｇ -7.92 5/13 本決算 5.75
<4478> フリー 東Ｇ -7.75 5/13 3Q -65.47
<2440> ぐるなび 東Ｓ -7.75 5/13 本決算 赤転
<5254> Ａｒｅｎｔ 東Ｇ -7.74 5/13 3Q -32.64
<6495> 宮入バ 東Ｓ -7.25 5/13 本決算 20.00
<3355> クリヤマＨＤ 東Ｓ -7.17 5/13 1Q -13.15
<4055> Ｔ＆Ｓ・Ｇ 東Ｇ -7.15 5/13 上期 15.09
<1948> 弘電社 東Ｓ -7.15 5/13 本決算 -9.09
<4888> ステラファ 東Ｇ -7.04 5/13 本決算 赤縮
<5915> 駒井ハルテク 東Ｓ -6.97 5/13 本決算 -70.62
<3069> ＪＦＬＡＨＤ 東Ｓ -6.90 5/13 本決算 0.62
<7096> ステムセル研 東Ｇ -6.85 5/13 本決算 -53.92
<4379> フォトシンス 東Ｇ -6.84 5/13 1Q -3.16
<9130> 共栄タ 東Ｓ -6.69 5/13 本決算 -66.14
<3350> メタプラ 東Ｓ -6.47 5/13 1Q 赤拡
<4356> 応用技術 東Ｓ -6.39 5/13 1Q -29.21
<2195> アミタＨＤ 東Ｇ -6.39 5/13 1Q -26.00
<6548> 旅工房 東Ｇ -6.35 5/13 3Q 赤拡
<8225> タカチホ 東Ｓ -6.14 5/13 本決算 1.02
<8946> エイシアンＳ 東Ｓ -6.02 5/13 1Q 赤拡
<1828> 田辺工業 東Ｓ -5.99 5/13 本決算 -18.90
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした14日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
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