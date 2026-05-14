―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の5月12日から13日の決算発表を経て14日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.3　サニーサイド <2180>
　26年6月期第3四半期累計(25年7月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比80.6％増の24.4億円に拡大し、通期計画の22.5億円に対する進捗率が108.6％とすでに上回り、さらに5年平均の90.3％も超えた。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<4889> レナ 　　　　　東Ｇ 　 +53.52 　　5/13　本決算　　　　赤拡
<6570> 共和コーポ 　　東Ｓ 　 +31.48 　　5/13　本決算　　　 14.42
<2180> サニーサイド 　東Ｓ 　 +24.50 　　5/13　　　3Q　　　 80.64
<4367> 広栄化学 　　　東Ｓ 　 +20.36 　　5/13　本決算　　　　　－
<6357> 三精テクノロ 　東Ｓ 　 +20.36 　　5/13　本決算　　　 14.84

<3449> テクノフレ 　　東Ｓ 　 +18.44 　　5/13　　　1Q　　　 71.71
<255A> ＧＬテクノ 　　東Ｓ 　 +15.55 　　5/13　本決算　　　　1.02
<6524> 湖北工業 　　　東Ｓ 　 +13.61 　　5/13　　　1Q　　　340.86
<4389> プロパテＤＢ 　東Ｇ 　 +13.36 　　5/13　本決算　　　 18.01
<7726> 黒田精 　　　　東Ｓ 　 +12.91 　　5/13　本決算　　 4900.00

<3205> ダイドー 　　　東Ｓ 　 +10.94 　　5/13　本決算　　　640.11
<5458> 高砂鉄 　　　　東Ｓ 　 +10.84 　　5/13　本決算　　　 22.16
<7081> レンティア 　　東Ｓ　　 +9.67 　　5/13　　　1Q　　　 26.45
<558A> スクイーズ 　　東Ｇ　　 +9.20 　　5/13　　　1Q　　　　　－
<1793> 大本組 　　　　東Ｓ　　 +9.19 　　5/13　本決算　　　 55.10

<4243> ニックス 　　　東Ｓ　　 +8.48 　　5/13　　上期　　　 56.95
<3723> ファルコム 　　東Ｇ　　 +8.33 　　5/13　　上期　　 1003.33
<7222> 日産車体 　　　東Ｓ　　 +7.69 　　5/13　本決算　　　 42.57
<549A> ヒトトヒトＨ 　東Ｓ　　 +7.49 　　5/13　本決算　　　 10.62
<1788> 三東工業 　　　東Ｓ　　 +6.96 　　5/13　　　3Q　　　 41.07

<3768> リスモン 　　　東Ｓ　　 +6.95 　　5/13　本決算　　　　5.82
<341A> トヨコー 　　　東Ｇ　　 +6.86 　　5/13　本決算　　　 24.92
<4168> ヤプリ 　　　　東Ｇ　　 +6.85 　　5/13　　　1Q　　　 72.44
<4293> セプテニＨＤ 　東Ｓ　　 +6.80 　　5/13　　　1Q　　　 75.52
<9959> アシードＨＤ 　東Ｓ　　 +6.76 　　5/13　本決算　　　　5.78

<504A> イノバセル 　　東Ｇ　　 +6.71 　　5/13　　　1Q　　　　　－
<3131> シンデンハイ 　東Ｓ　　 +6.46 　　5/13　本決算　　　129.45
<2342> トランスＧＧ 　東Ｓ　　 +6.30 　　5/13　本決算　　　 69.49
<9428> クロップス 　　東Ｓ　　 +6.13 　　5/13　本決算　　　　3.17
<4979> ＯＡＴアグリ 　東Ｓ　　 +5.60 　　5/13　　　1Q　　　 40.22

<4761> さくらＫＣＳ 　東Ｓ　　 +5.00 　　5/13　本決算　　　　0.93
<2805> エスビー 　　　東Ｓ　　 +4.99 　　5/13　本決算　　　　1.62
<5184> ニチリン 　　　東Ｓ　　 +4.88 　　5/13　　　1Q　　　 39.67
<2984> ヤマイチ 　　　東Ｓ　　 +4.71 　　5/13　本決算　　　 54.61
<4883> モダリス 　　　東Ｇ　　 +4.48 　　5/13　　　1Q　　　　赤縮

<7374> コンフインタ 　東Ｇ　　 +4.30 　　5/13　本決算　　　 15.05
<7561> ハークスレイ 　東Ｓ　　 +4.17 　　5/13　本決算　　　-13.42
<3979> うるる 　　　　東Ｇ　　 +3.99 　　5/13　本決算　　　 20.26
<6894> パルステック 　東Ｓ　　 +3.94 　　5/13　本決算　　　　6.06
<4966> 上村工 　　　　東Ｓ　　 +3.74 　　5/13　本決算　　　 -5.41

<8772> アサックス 　　東Ｓ　　 +3.34 　　5/13　本決算　　　　4.32
<5973> トーアミ 　　　東Ｓ　　 +3.23 　　5/13　本決算　　　118.18
<6181> タメニー 　　　東Ｇ　　 +3.23 　　5/13　本決算　　　915.63
<6342> 太平製 　　　　東Ｓ　　 +3.20 　　5/13　本決算　　　　8.79
<8107> キムラタン 　　東Ｓ　　 +3.13 　　5/13　本決算　　　　黒転

<6317> 北川鉄 　　　　東Ｓ　　 +3.10 　　5/13　本決算　　　 17.88
<9308> 乾汽船 　　　　東Ｓ　　 +2.98 　　5/13　本決算　　　121.17
<9087> タカセ 　　　　東Ｓ　　 +2.89 　　5/13　本決算　　　 71.43
<7305> 新家工 　　　　東Ｓ　　 +2.87 　　5/13　本決算　　　　8.41
<2385> 総医研ＨＤ 　　東Ｇ　　 +2.76 　　5/13　　　3Q　　　　黒転

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした14日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース