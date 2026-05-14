決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … レナ、ヒトトヒトＨ、トヨコー (5月13日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の5月12日から13日の決算発表を経て14日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.3 サニーサイド <2180>
26年6月期第3四半期累計(25年7月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比80.6％増の24.4億円に拡大し、通期計画の22.5億円に対する進捗率が108.6％とすでに上回り、さらに5年平均の90.3％も超えた。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<4889> レナ 東Ｇ +53.52 5/13 本決算 赤拡
<6570> 共和コーポ 東Ｓ +31.48 5/13 本決算 14.42
<2180> サニーサイド 東Ｓ +24.50 5/13 3Q 80.64
<4367> 広栄化学 東Ｓ +20.36 5/13 本決算 －
<6357> 三精テクノロ 東Ｓ +20.36 5/13 本決算 14.84
<3449> テクノフレ 東Ｓ +18.44 5/13 1Q 71.71
<255A> ＧＬテクノ 東Ｓ +15.55 5/13 本決算 1.02
<6524> 湖北工業 東Ｓ +13.61 5/13 1Q 340.86
<4389> プロパテＤＢ 東Ｇ +13.36 5/13 本決算 18.01
<7726> 黒田精 東Ｓ +12.91 5/13 本決算 4900.00
<3205> ダイドー 東Ｓ +10.94 5/13 本決算 640.11
<5458> 高砂鉄 東Ｓ +10.84 5/13 本決算 22.16
<7081> レンティア 東Ｓ +9.67 5/13 1Q 26.45
<558A> スクイーズ 東Ｇ +9.20 5/13 1Q －
<1793> 大本組 東Ｓ +9.19 5/13 本決算 55.10
<4243> ニックス 東Ｓ +8.48 5/13 上期 56.95
<3723> ファルコム 東Ｇ +8.33 5/13 上期 1003.33
<7222> 日産車体 東Ｓ +7.69 5/13 本決算 42.57
<549A> ヒトトヒトＨ 東Ｓ +7.49 5/13 本決算 10.62
<1788> 三東工業 東Ｓ +6.96 5/13 3Q 41.07
<3768> リスモン 東Ｓ +6.95 5/13 本決算 5.82
<341A> トヨコー 東Ｇ +6.86 5/13 本決算 24.92
<4168> ヤプリ 東Ｇ +6.85 5/13 1Q 72.44
<4293> セプテニＨＤ 東Ｓ +6.80 5/13 1Q 75.52
<9959> アシードＨＤ 東Ｓ +6.76 5/13 本決算 5.78
<504A> イノバセル 東Ｇ +6.71 5/13 1Q －
<3131> シンデンハイ 東Ｓ +6.46 5/13 本決算 129.45
<2342> トランスＧＧ 東Ｓ +6.30 5/13 本決算 69.49
<9428> クロップス 東Ｓ +6.13 5/13 本決算 3.17
<4979> ＯＡＴアグリ 東Ｓ +5.60 5/13 1Q 40.22
<4761> さくらＫＣＳ 東Ｓ +5.00 5/13 本決算 0.93
<2805> エスビー 東Ｓ +4.99 5/13 本決算 1.62
<5184> ニチリン 東Ｓ +4.88 5/13 1Q 39.67
<2984> ヤマイチ 東Ｓ +4.71 5/13 本決算 54.61
<4883> モダリス 東Ｇ +4.48 5/13 1Q 赤縮
<7374> コンフインタ 東Ｇ +4.30 5/13 本決算 15.05
<7561> ハークスレイ 東Ｓ +4.17 5/13 本決算 -13.42
<3979> うるる 東Ｇ +3.99 5/13 本決算 20.26
<6894> パルステック 東Ｓ +3.94 5/13 本決算 6.06
<4966> 上村工 東Ｓ +3.74 5/13 本決算 -5.41
<8772> アサックス 東Ｓ +3.34 5/13 本決算 4.32
<5973> トーアミ 東Ｓ +3.23 5/13 本決算 118.18
<6181> タメニー 東Ｇ +3.23 5/13 本決算 915.63
<6342> 太平製 東Ｓ +3.20 5/13 本決算 8.79
<8107> キムラタン 東Ｓ +3.13 5/13 本決算 黒転
<6317> 北川鉄 東Ｓ +3.10 5/13 本決算 17.88
<9308> 乾汽船 東Ｓ +2.98 5/13 本決算 121.17
<9087> タカセ 東Ｓ +2.89 5/13 本決算 71.43
<7305> 新家工 東Ｓ +2.87 5/13 本決算 8.41
<2385> 総医研ＨＤ 東Ｇ +2.76 5/13 3Q 黒転
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした14日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の5月12日から13日の決算発表を経て14日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.3 サニーサイド <2180>
26年6月期第3四半期累計(25年7月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比80.6％増の24.4億円に拡大し、通期計画の22.5億円に対する進捗率が108.6％とすでに上回り、さらに5年平均の90.3％も超えた。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<4889> レナ 東Ｇ +53.52 5/13 本決算 赤拡
<6570> 共和コーポ 東Ｓ +31.48 5/13 本決算 14.42
<2180> サニーサイド 東Ｓ +24.50 5/13 3Q 80.64
<4367> 広栄化学 東Ｓ +20.36 5/13 本決算 －
<6357> 三精テクノロ 東Ｓ +20.36 5/13 本決算 14.84
<3449> テクノフレ 東Ｓ +18.44 5/13 1Q 71.71
<255A> ＧＬテクノ 東Ｓ +15.55 5/13 本決算 1.02
<6524> 湖北工業 東Ｓ +13.61 5/13 1Q 340.86
<4389> プロパテＤＢ 東Ｇ +13.36 5/13 本決算 18.01
<7726> 黒田精 東Ｓ +12.91 5/13 本決算 4900.00
<3205> ダイドー 東Ｓ +10.94 5/13 本決算 640.11
<5458> 高砂鉄 東Ｓ +10.84 5/13 本決算 22.16
<7081> レンティア 東Ｓ +9.67 5/13 1Q 26.45
<558A> スクイーズ 東Ｇ +9.20 5/13 1Q －
<1793> 大本組 東Ｓ +9.19 5/13 本決算 55.10
<4243> ニックス 東Ｓ +8.48 5/13 上期 56.95
<3723> ファルコム 東Ｇ +8.33 5/13 上期 1003.33
<7222> 日産車体 東Ｓ +7.69 5/13 本決算 42.57
<549A> ヒトトヒトＨ 東Ｓ +7.49 5/13 本決算 10.62
<1788> 三東工業 東Ｓ +6.96 5/13 3Q 41.07
<3768> リスモン 東Ｓ +6.95 5/13 本決算 5.82
<341A> トヨコー 東Ｇ +6.86 5/13 本決算 24.92
<4168> ヤプリ 東Ｇ +6.85 5/13 1Q 72.44
<4293> セプテニＨＤ 東Ｓ +6.80 5/13 1Q 75.52
<9959> アシードＨＤ 東Ｓ +6.76 5/13 本決算 5.78
<504A> イノバセル 東Ｇ +6.71 5/13 1Q －
<3131> シンデンハイ 東Ｓ +6.46 5/13 本決算 129.45
<2342> トランスＧＧ 東Ｓ +6.30 5/13 本決算 69.49
<9428> クロップス 東Ｓ +6.13 5/13 本決算 3.17
<4979> ＯＡＴアグリ 東Ｓ +5.60 5/13 1Q 40.22
<4761> さくらＫＣＳ 東Ｓ +5.00 5/13 本決算 0.93
<2805> エスビー 東Ｓ +4.99 5/13 本決算 1.62
<5184> ニチリン 東Ｓ +4.88 5/13 1Q 39.67
<2984> ヤマイチ 東Ｓ +4.71 5/13 本決算 54.61
<4883> モダリス 東Ｇ +4.48 5/13 1Q 赤縮
<7374> コンフインタ 東Ｇ +4.30 5/13 本決算 15.05
<7561> ハークスレイ 東Ｓ +4.17 5/13 本決算 -13.42
<3979> うるる 東Ｇ +3.99 5/13 本決算 20.26
<6894> パルステック 東Ｓ +3.94 5/13 本決算 6.06
<4966> 上村工 東Ｓ +3.74 5/13 本決算 -5.41
<8772> アサックス 東Ｓ +3.34 5/13 本決算 4.32
<5973> トーアミ 東Ｓ +3.23 5/13 本決算 118.18
<6181> タメニー 東Ｇ +3.23 5/13 本決算 915.63
<6342> 太平製 東Ｓ +3.20 5/13 本決算 8.79
<8107> キムラタン 東Ｓ +3.13 5/13 本決算 黒転
<6317> 北川鉄 東Ｓ +3.10 5/13 本決算 17.88
<9308> 乾汽船 東Ｓ +2.98 5/13 本決算 121.17
<9087> タカセ 東Ｓ +2.89 5/13 本決算 71.43
<7305> 新家工 東Ｓ +2.87 5/13 本決算 8.41
<2385> 総医研ＨＤ 東Ｇ +2.76 5/13 3Q 黒転
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした14日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース