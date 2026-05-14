―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の5月12日から13日の決算発表を経て14日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.4　日本マイクロ <6871>
　26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比2.1倍の59.9億円に急拡大した。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<7637> 白銅 　　　　　東Ｐ 　 +26.98 　　5/13　本決算　　　 47.34
<6800> ヨコオ 　　　　東Ｐ 　 +23.85 　　5/13　本決算　　　 17.58
<5232> 住友大阪 　　　東Ｐ 　 +20.77 　　5/13　本決算　　　　0.66
<6871> 日本マイクロ 　東Ｐ 　 +19.54 　　5/13　　　1Q　　　106.44
<6278> ユニオンツル 　東Ｐ 　 +19.29 　　5/13　　　1Q　　　 82.04

<4246> ＤＮＣ 　　　　東Ｐ 　 +18.76 　　5/13　本決算　　　-18.76
<5463> 丸一管 　　　　東Ｐ 　 +17.29 　　5/13　本決算　　　 10.96
<6590> 芝浦 　　　　　東Ｐ 　 +16.48 　　5/13　本決算　　　　5.37
<8081> カナデン 　　　東Ｐ 　 +16.01 　　5/13　本決算　　　　3.73
<7202> いすゞ 　　　　東Ｐ 　 +15.72 　　5/13　本決算　　　 12.76

<4205> ゼオン 　　　　東Ｐ 　 +15.40 　　5/13　本決算　　　 -7.59
<5301> 東海カーボン 　東Ｐ 　 +14.03 　　5/13　　　1Q　　　 -1.94
<6339> 新東工 　　　　東Ｐ 　 +13.75 　　5/13　本決算　　　 96.20
<9341> ＧＥＮＯＶＡ 　東Ｐ 　 +13.10 　　5/13　本決算　　　260.42
<4004> レゾナック 　　東Ｐ 　 +12.88 　　5/13　　　1Q　　　 80.74

<6298> ワイエイシイ 　東Ｐ 　 +12.88 　　5/13　本決算　　　145.70
<6845> アズビル 　　　東Ｐ 　 +12.61 　　5/13　本決算　　　　2.54
<4180> Ａｐｐｉｅｒ 　東Ｐ 　 +12.18 　　5/13　　　1Q　　　 46.77
<8061> 西華産 　　　　東Ｐ 　 +12.17 　　5/13　本決算　　　　8.46
<2108> 甜菜糖 　　　　東Ｐ 　 +12.05 　　5/13　本決算　　　137.47

<4064> カーバイド 　　東Ｐ 　 +11.79 　　5/13　本決算　　　　2.55
<7735> スクリン 　　　東Ｐ 　 +11.55 　　5/13　本決算　　　 20.65
<6371> 椿本チ 　　　　東Ｐ 　 +11.45 　　5/13　本決算　　　　4.82
<6101> ツガミ 　　　　東Ｐ 　 +11.43 　　5/13　本決算　　　　　－
<7990> グロブライド 　東Ｐ 　 +11.41 　　5/13　本決算　　　-10.91

<3632> グリーＨＤ 　　東Ｐ 　 +11.29 　　5/13　　　3Q　　　 11.07
<9007> 小田急 　　　　東Ｐ 　 +10.96 　　5/13　本決算　　　-11.34
<4188> 三菱ケミＧ 　　東Ｐ 　 +10.42 　　5/13　本決算　　37874.68
<6284> ＡＳＢ機械 　　東Ｐ　　 +9.79 　　5/13　　上期　　　 16.28
<8151> 東陽テク 　　　東Ｐ　　 +9.65 　　5/13　　上期　　　123.62

<4506> 住友ファーマ 　東Ｐ　　 +9.16 　　5/13　本決算　　　　　－
<5632> 菱製鋼 　　　　東Ｐ　　 +8.86 　　5/13　本決算　　　 26.96
<9519> レノバ 　　　　東Ｐ　　 +8.84 　　5/13　本決算　　　　　－
<9319> 中央倉 　　　　東Ｐ　　 +8.71 　　5/13　本決算　　　　6.47
<6368> オルガノ 　　　東Ｐ　　 +8.52 　　5/13　本決算　　　　4.90

<4027> テイカ 　　　　東Ｐ　　 +8.45 　　5/13　本決算　　　　8.53
<7762> シチズン 　　　東Ｐ　　 +8.38 　　5/13　本決算　　　 -2.49
<3968> セグエＧ 　　　東Ｐ　　 +8.33 　　5/13　　　1Q　　　483.54
<4183> 三井化学 　　　東Ｐ　　 +7.76 　　5/13　本決算　　　　7.86
<5288> アジアパイル 　東Ｐ　　 +7.56 　　5/13　本決算　　　　3.08

<6638> ミマキエンジ 　東Ｐ　　 +7.20 　　5/13　本決算　　　 -3.45
<7734> 理計器 　　　　東Ｐ　　 +7.08 　　5/13　本決算　　　 -3.30
<4182> 菱ガス化 　　　東Ｐ　　 +7.02 　　5/13　本決算　　　 27.05
<7201> 日産自 　　　　東Ｐ　　 +6.98 　　5/13　本決算　　　　　－
<8032> 紙パル商 　　　東Ｐ　　 +6.88 　　5/13　本決算　　　 37.78

<9069> センコーＨＤ 　東Ｐ　　 +6.86 　　5/13　本決算　　　 11.51
<268A> リガクＨＤ 　　東Ｐ　　 +6.63 　　5/13　　　1Q　　　-85.33
<7508> ＧセブンＨＤ 　東Ｐ　　 +6.63 　　5/13　本決算　　　 16.47
<8075> 神鋼商 　　　　東Ｐ　　 +6.51 　　5/13　本決算　　　　4.34
<3040> ソリトン 　　　東Ｐ　　 +6.44 　　5/13　　　1Q　　　 79.73

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした14日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース