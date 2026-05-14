決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … 住友ファーマ、日産自、レゾナック (5月13日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の5月12日から13日の決算発表を経て14日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.4 日本マイクロ <6871>
26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比2.1倍の59.9億円に急拡大した。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<7637> 白銅 東Ｐ +26.98 5/13 本決算 47.34
<6800> ヨコオ 東Ｐ +23.85 5/13 本決算 17.58
<5232> 住友大阪 東Ｐ +20.77 5/13 本決算 0.66
<6871> 日本マイクロ 東Ｐ +19.54 5/13 1Q 106.44
<6278> ユニオンツル 東Ｐ +19.29 5/13 1Q 82.04
<4246> ＤＮＣ 東Ｐ +18.76 5/13 本決算 -18.76
<5463> 丸一管 東Ｐ +17.29 5/13 本決算 10.96
<6590> 芝浦 東Ｐ +16.48 5/13 本決算 5.37
<8081> カナデン 東Ｐ +16.01 5/13 本決算 3.73
<7202> いすゞ 東Ｐ +15.72 5/13 本決算 12.76
<4205> ゼオン 東Ｐ +15.40 5/13 本決算 -7.59
<5301> 東海カーボン 東Ｐ +14.03 5/13 1Q -1.94
<6339> 新東工 東Ｐ +13.75 5/13 本決算 96.20
<9341> ＧＥＮＯＶＡ 東Ｐ +13.10 5/13 本決算 260.42
<4004> レゾナック 東Ｐ +12.88 5/13 1Q 80.74
<6298> ワイエイシイ 東Ｐ +12.88 5/13 本決算 145.70
<6845> アズビル 東Ｐ +12.61 5/13 本決算 2.54
<4180> Ａｐｐｉｅｒ 東Ｐ +12.18 5/13 1Q 46.77
<8061> 西華産 東Ｐ +12.17 5/13 本決算 8.46
<2108> 甜菜糖 東Ｐ +12.05 5/13 本決算 137.47
<4064> カーバイド 東Ｐ +11.79 5/13 本決算 2.55
<7735> スクリン 東Ｐ +11.55 5/13 本決算 20.65
<6371> 椿本チ 東Ｐ +11.45 5/13 本決算 4.82
<6101> ツガミ 東Ｐ +11.43 5/13 本決算 －
<7990> グロブライド 東Ｐ +11.41 5/13 本決算 -10.91
<3632> グリーＨＤ 東Ｐ +11.29 5/13 3Q 11.07
<9007> 小田急 東Ｐ +10.96 5/13 本決算 -11.34
<4188> 三菱ケミＧ 東Ｐ +10.42 5/13 本決算 37874.68
<6284> ＡＳＢ機械 東Ｐ +9.79 5/13 上期 16.28
<8151> 東陽テク 東Ｐ +9.65 5/13 上期 123.62
<4506> 住友ファーマ 東Ｐ +9.16 5/13 本決算 －
<5632> 菱製鋼 東Ｐ +8.86 5/13 本決算 26.96
<9519> レノバ 東Ｐ +8.84 5/13 本決算 －
<9319> 中央倉 東Ｐ +8.71 5/13 本決算 6.47
<6368> オルガノ 東Ｐ +8.52 5/13 本決算 4.90
<4027> テイカ 東Ｐ +8.45 5/13 本決算 8.53
<7762> シチズン 東Ｐ +8.38 5/13 本決算 -2.49
<3968> セグエＧ 東Ｐ +8.33 5/13 1Q 483.54
<4183> 三井化学 東Ｐ +7.76 5/13 本決算 7.86
<5288> アジアパイル 東Ｐ +7.56 5/13 本決算 3.08
<6638> ミマキエンジ 東Ｐ +7.20 5/13 本決算 -3.45
<7734> 理計器 東Ｐ +7.08 5/13 本決算 -3.30
<4182> 菱ガス化 東Ｐ +7.02 5/13 本決算 27.05
<7201> 日産自 東Ｐ +6.98 5/13 本決算 －
<8032> 紙パル商 東Ｐ +6.88 5/13 本決算 37.78
<9069> センコーＨＤ 東Ｐ +6.86 5/13 本決算 11.51
<268A> リガクＨＤ 東Ｐ +6.63 5/13 1Q -85.33
<7508> ＧセブンＨＤ 東Ｐ +6.63 5/13 本決算 16.47
<8075> 神鋼商 東Ｐ +6.51 5/13 本決算 4.34
<3040> ソリトン 東Ｐ +6.44 5/13 1Q 79.73
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした14日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の5月12日から13日の決算発表を経て14日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.4 日本マイクロ <6871>
26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比2.1倍の59.9億円に急拡大した。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<7637> 白銅 東Ｐ +26.98 5/13 本決算 47.34
<6800> ヨコオ 東Ｐ +23.85 5/13 本決算 17.58
<5232> 住友大阪 東Ｐ +20.77 5/13 本決算 0.66
<6871> 日本マイクロ 東Ｐ +19.54 5/13 1Q 106.44
<6278> ユニオンツル 東Ｐ +19.29 5/13 1Q 82.04
<4246> ＤＮＣ 東Ｐ +18.76 5/13 本決算 -18.76
<5463> 丸一管 東Ｐ +17.29 5/13 本決算 10.96
<6590> 芝浦 東Ｐ +16.48 5/13 本決算 5.37
<8081> カナデン 東Ｐ +16.01 5/13 本決算 3.73
<7202> いすゞ 東Ｐ +15.72 5/13 本決算 12.76
<4205> ゼオン 東Ｐ +15.40 5/13 本決算 -7.59
<5301> 東海カーボン 東Ｐ +14.03 5/13 1Q -1.94
<6339> 新東工 東Ｐ +13.75 5/13 本決算 96.20
<9341> ＧＥＮＯＶＡ 東Ｐ +13.10 5/13 本決算 260.42
<4004> レゾナック 東Ｐ +12.88 5/13 1Q 80.74
<6298> ワイエイシイ 東Ｐ +12.88 5/13 本決算 145.70
<6845> アズビル 東Ｐ +12.61 5/13 本決算 2.54
<4180> Ａｐｐｉｅｒ 東Ｐ +12.18 5/13 1Q 46.77
<8061> 西華産 東Ｐ +12.17 5/13 本決算 8.46
<2108> 甜菜糖 東Ｐ +12.05 5/13 本決算 137.47
<4064> カーバイド 東Ｐ +11.79 5/13 本決算 2.55
<7735> スクリン 東Ｐ +11.55 5/13 本決算 20.65
<6371> 椿本チ 東Ｐ +11.45 5/13 本決算 4.82
<6101> ツガミ 東Ｐ +11.43 5/13 本決算 －
<7990> グロブライド 東Ｐ +11.41 5/13 本決算 -10.91
<3632> グリーＨＤ 東Ｐ +11.29 5/13 3Q 11.07
<9007> 小田急 東Ｐ +10.96 5/13 本決算 -11.34
<4188> 三菱ケミＧ 東Ｐ +10.42 5/13 本決算 37874.68
<6284> ＡＳＢ機械 東Ｐ +9.79 5/13 上期 16.28
<8151> 東陽テク 東Ｐ +9.65 5/13 上期 123.62
<4506> 住友ファーマ 東Ｐ +9.16 5/13 本決算 －
<5632> 菱製鋼 東Ｐ +8.86 5/13 本決算 26.96
<9519> レノバ 東Ｐ +8.84 5/13 本決算 －
<9319> 中央倉 東Ｐ +8.71 5/13 本決算 6.47
<6368> オルガノ 東Ｐ +8.52 5/13 本決算 4.90
<4027> テイカ 東Ｐ +8.45 5/13 本決算 8.53
<7762> シチズン 東Ｐ +8.38 5/13 本決算 -2.49
<3968> セグエＧ 東Ｐ +8.33 5/13 1Q 483.54
<4183> 三井化学 東Ｐ +7.76 5/13 本決算 7.86
<5288> アジアパイル 東Ｐ +7.56 5/13 本決算 3.08
<6638> ミマキエンジ 東Ｐ +7.20 5/13 本決算 -3.45
<7734> 理計器 東Ｐ +7.08 5/13 本決算 -3.30
<4182> 菱ガス化 東Ｐ +7.02 5/13 本決算 27.05
<7201> 日産自 東Ｐ +6.98 5/13 本決算 －
<8032> 紙パル商 東Ｐ +6.88 5/13 本決算 37.78
<9069> センコーＨＤ 東Ｐ +6.86 5/13 本決算 11.51
<268A> リガクＨＤ 東Ｐ +6.63 5/13 1Q -85.33
<7508> ＧセブンＨＤ 東Ｐ +6.63 5/13 本決算 16.47
<8075> 神鋼商 東Ｐ +6.51 5/13 本決算 4.34
<3040> ソリトン 東Ｐ +6.44 5/13 1Q 79.73
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした14日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース