ＧＳＩ <5579> [札証] が5月14日午前(09:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の2億9800万円→5億2600万円(前の期は4億1600万円)に76.5％上方修正し、一転して26.4％増益を見込み、一気に5期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の7000万円→2億9800万円(前年同期は2億3500万円)に4.3倍増額し、一転して26.8％増益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

最近の事業環境及び業績動向を踏まえ、2026年３月期通期連結業績予想の売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益を前回予想（2026年２月16日）から修正いたしました。売上高につきましては、システム開発事業における高単価案件へのシフトや単価改定交渉が奏功し、ITエンジニア1人当たりの平均単価が上昇いたしました。また、新規顧客10社との直接取引開始やパッケージソフトの販売強化も堅調に推移し、前回発表予想を上回る見通しとなりました。利益面におきましては、高単価案件の獲得による収益性の向上に加え、効率的な採用活動の展開により、採用教育費や宣伝広告費等の執行が当初計画を下回りました。また、就労支援事業の通期営業黒字化に加え、受取利息や受取配当金の増加を中心とした営業外収益が前回発表予想を上回る見込みとなったことから、各段階利益はいずれも前回発表予想を大幅に上回る見通しであります。（注）本資料に記載されている業績等の予想は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により予想値とは異なる場合があります。