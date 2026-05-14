◆園田競馬２日目（５月１４日）

《小牧 太》

７１勝。アラン（９Ｒ）に自信。「調子がいいので」（◎）。ゴーゴーツヨシ（１１Ｒ）も「調子はいいと聞いている」（◎）。ホルンフェルス（１２Ｒ）は「距離は延びるけど、前走のような走りができればチャンスはある」（◎）。

《下原 理》

２勝を加算し６１勝。ウィルラウス（１１Ｒ）で重賞制覇に意欲。「ひと脚は使うイメージ」（◎）。アズユーライク（７Ｒ）も「追い切りの動きはよかった」（◎）。オビディアント（２Ｒ）は「経済コースを通ってこれたら」（○）。テーオーパーソナル（４Ｒ）も「ゲートが決まれば」（○）。スマートサターン（５Ｒ）は「最後、甘くなるので気をつけたい」（○）。ミュトスオード（６Ｒ）も「昇級してどこまでやれるか」（○）。アコーダンス（８Ｒ）は「なかなか勝ち切れなくて…」（○）。セクシーキャット（１２Ｒ）も「逃げたい」（○）。

《田野 豊三》

５３勝。ジュンオーズ（８Ｒ）に気合。「距離短縮はいい。ひと脚に懸けたい」（◎）。デルタフォー（７Ｒ）は「うまく内に潜り込んで、馬群をさばきたい」（○）。アラタマオーソ（４Ｒ）は「このクラスでは…」（△）。

《杉浦 健太》

２勝を追加して３９勝。フセノオーロラ（１２Ｒ）に好感触。「外寄りの枠に入ったのでリズムよく運びたい」（◎）。マグネター（７Ｒ）は「前走も脚は使っている。大きく崩れることはない」（◎）。サインポール（４Ｒ）は「使うごとによくなっている」（○）。ハギノヴェルドン（５Ｒ）も「最近パッとしないので１２３０メートル戦で新味が出たら」（○）。

《小谷 哲平》

２６勝。ジューンキートス（１１Ｒ）で一発を狙う。「しっかり追い切ったし、馬体も回復してきた。牝馬同士なら」（○）。ハイライフ（６Ｒ）は「１２３０メートルがベスト。自分のペースで行けたら」（◎）。アルマカン（３Ｒ）も「休み明けになるが乗り味のいい馬。ここなら十分通用する」（◎）。スナークレジスト（１０Ｒ）は「今回はブリンカーを着用。末脚をうまく引き出したい」（○）。

《笹田 知宏》

２２勝。アースグレーザー（７Ｒ）に手応え。「久々になるがＣ２に降級したので」（◎）。

《大山 真吾》

２０勝。ヒマリン（１Ｒ）に気合。「いい脚を持っている。この相手ならの気持ち」（◎）。

《土方 颯太》

１７勝。期待のムーンブリッジ（６Ｒ）は「逃げの形に持ち込めれば変わっていい」（○）ハワイアンセーラ（１Ｒ）も「調教の感じはよくなっている」（○）。フロストシティ（２Ｒ）は「ハナを切れたら」（○）

《川原 正一》

１６勝。キクノクライフ（７Ｒ）に前進を見込む。「降級してからの走りは悪くない。展開が向けば」（◎）。

《新庄 海誠》

１勝を加えて１５勝。テイケイリノ（６Ｒ）で勝利を意識。「状態がいい。昇級しても」（◎）。キモンキャリントン（５Ｒ）も「ここ２走しっかり走っている」（◎）。セイパレル（７Ｒ）は「久々なので使いつつかな」（△）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触