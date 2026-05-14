◆米大リーグ ブルージェイズ―レイズ（１３日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・レイズ戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、またしても三塁の守備で美守を見せた。

レイズの先発は右腕のジャックス。昨季まで３年連続で７０試合以上に登板し、今季途中から先発になった右腕だ。初対戦だった岡本は、両軍無得点の２回先頭で迎えた１打席目にフルカウントから四球を選んで出塁し、１５試合連続出塁とした。

両軍無得点だった４回表の守備では、先頭・シンプソンの三塁線への強烈な当たりを横っ跳びで反応。好捕してすぐに立ち上がって一塁に送球してアウトにする好プレーを見せた。アウトにすると一塁手のゲレロと目を合わせて得意げににやりと笑顔を見せた。ＭＬＢ公式ＳＮＳでも取り上げられ「岡本和真がホットコーナーで好守を見せた」と投稿された。

５月に入ってから調子を上げている岡本。１〜５日（同２〜６日）の５試合で５本塁打を放った。１〜１１日（同２〜１２日）にはメジャー自己最長の１０試合連続安打もマーク。だが、前日１２日（同１３日）の本拠地・レイズ戦は４打数無安打に終わり、１１試合ぶりの安打なしとなった。それでも延長１０回の５打席目に四球を選んで１４試合連続出塁とした。

自慢の打撃だけではなく、三塁の守備でもたびたび好守を見せてきた岡本。この日の試合前には、今季４月１６日（同１７日）の敵地・ブルワーズ戦で１試合守っただけの一塁の守備練習を主砲で正一塁手のゲレロとともにこなしていた。