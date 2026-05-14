フランスのエマニュエル・マクロン大統領が昨年海外歴訪中に夫人から顔を押しのけられた場面が捉えられた背景に、イラン出身の女優が関係しているという主張が出た。

フランスの芸能週刊誌「パリ・マッチ（Paris Match）」のフロリアン・タルディフ記者は13日（現地時間）、RTLラジオに出演し、昨年ベトナム歴訪当時にブリジット夫人が夫の顔を突き放したのは、実際の夫婦ゲンカだったと主張した。

タルディフ氏は「事件の全容は、ブリジット夫人が大統領の携帯電話でイラン出身の女優ゴルシフテ・ファラハニのメッセージを見たことだ」と語った。

ファラハニはイラン・テヘラン出身の女優で、2007年からフランスに居住地を移して活動してきた。

タルディフ氏は「これは単なるうわさではない」とし、マクロン大統領がファラハニ氏と数カ月間「プラトニックな関係」を維持し、「あなたは本当に美しい」という趣旨のメッセージを送ったと主張した。

続いて「大統領の側近たちが繰り返し伝えてきた話だ」とし、該当する関係が夫婦間の緊張の原因になったと付け加えた。

タルディフ氏はこの日、マクロン大統領夫妻の関係を扱った著書『（ほぼ）完璧な夫婦』を出版した。

ただ、ブリジット夫人側は関連する疑惑を否定した。夫人の側近はRTLに対し「ブリジット夫人は著者に直接疑惑を否定し、夫の携帯電話をのぞき見るようなことはしないと明らかにした」と伝えた。

これに先立ち、昨年5月にベトナム・ハノイに到着したマクロン大統領夫妻は、専用機の出入り口前でブリジット夫人が夫の顔を両手で押しのける場面が公開され、話題になった。その後、階段を下りながらも夫が差し出した腕を拒否する姿が捉えられ、オンラインでは不仲説が拡散した。

当時、マクロン大統領は「妻とふざけ合っただけ」とし、「一つの映像からとんでもない物語が作られている」と釈明していた。