夫が職場の飲み会代をまとめて立て替えたのに、何人かからまだ返ってきていません。「そのうち払う」と言われているそうですが、こういう少額の未回収分はどうするべきでしょうか？

少額でも放置しないほうがよい理由

「数千円くらいだから」と考えて放置してしまう人もいるでしょう。しかし、少額でも未回収のままにすると、立て替えた側だけが損をする状態が続いてしまいます。特に複数人分になると、合計額が1万円を超えることもあり、家計への影響も無視できません。

また、一度うやむやになると、支払い確認が後回しになりやすくなり、その後の飲み会でも同じことが繰り返される可能性があります。職場では人間関係を優先したくなるものですが、お金の貸し借りを曖昧にすると、逆に不満が蓄積しやすくなります。

特に注意したいのは、「言いづらいから」と遠慮しているうちに、確認しづらくなることです。時間が経つほど相手も忘れやすくなり、支払いを確認しづらくなる場合もあります。そのため、未払いに気づいた時点で、早めに声をかけることが大切です。



まずは角が立たない形でリマインドする

未回収分がある場合、まずは、軽い確認の形で連絡するのがおすすめです。

例えば、「この前の飲み会代、まだの人が何人かいるので確認しています」「○○円だけお願いできますか？」のように、事務的に伝えると相手も支払いしやすくなります。個別メッセージで送るほうが、相手に恥をかかせずに済むでしょう。

最近では、送金サービスを使う方法もあります。PayPayなどを利用すれば、その場で送金できるため、「細かい現金がない」「今度渡す」という状況を減らせます。あらかじめ支払い方法を提示しておくと、相手も対応しやすくなります。

それでも支払いがない場合は、「今月中にお願いできますか？」と期限を決めて伝えると、相手も後回しにしにくくなります。ただし、感情的になると職場の空気が悪くなるため、「忘れている可能性もある」という前提で冷静に対応することが大切です。



今後は「立て替え前提」にしない工夫が大切

職場の飲み会では、「誰かがまとめて払うのが当たり前」という流れになりがちです。しかし、その仕組みには未回収リスクがあります。特に物価上昇で飲食代が高くなっている今は、幹事の負担も以前より重くなっています。

そのため、今後は「立て替えありき」にしない工夫が重要です。例えば、飲み会前におおよその金額を伝えて先に集金したり、キャッシュレス決済を活用したりするだけでも、トラブルを減らせます。

また、後日精算になる場合も想定しておくことが大切です。全員がすぐ払ってくれるとは限らないため、無理のない範囲で幹事をする意識を持つと、ストレスを減らしやすくなります。

少額とはいえ、立て替えたお金は本来返ってくるべきものです。遠慮しすぎる必要はありません。相手に配慮しつつも、早めに確認する姿勢を持つことで、余計なトラブルを防ぎやすくなるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー