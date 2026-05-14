状況判断の間違いがミスの80％！サッカー技術と一緒に伸ばした方が良いテクニックとは！？【ジュニアサッカー 監督が使いたい選手がやってる！デキるプレー55】

状況判断の間違いがミスの80％！サッカー技術と一緒に伸ばした方が良いテクニックとは

認知、判断、選択、実行が1番重要なテクニック

【どうして】ミスの80％は状況判断の間違いから起きている 技術に加えて判断力も磨こう

プレーをしていてミスが起きると技術的な問題だと思われがちですが、ほとんどは状況判断やプレーの選択ミスです。プレーにはサイクルがあり周りを見てどんな状況かを分析し、プレーを選んで実行するという流れがあります。例えば、パスを受ける場面では、フリーになれる一にポジションをとるために状況判断をしています。パスを受けたあとにドリブルするかパスをするのかは、状況判断したうえで選択します。この判断をあ違えていることが多いのです。技術はもちろん大事ですが判断力を磨くこともとても重要です。

コーチからひとこと

何をすべきかを常に考えてプレーを選択する能力が個人戦術。効果的なプレーをするには個人戦眼が必須です。

【出典】『ジュニアサッカー 監督が使いたい選手がやっている！デキるプレー55』著：鈴木宏輝